Supplétifs, compagnes de militaires, fonctionnaires... : le Parlement s'apprête à voter une loi qui prévoit des réparations pour les rapatriés d'Indochine, "abandonnés" par l'État

Le texte dispose que "la Nation exprime sa reconnaissance envers les rapatriés d'Indochine", reconnaît "l'indignité" de leurs "conditions d'accueil" et ouvre la voie à une "réparation des préjudices".

La plaque d'entrée du Centre d'accueil des Français d'Indochine (Cafi), le 4 juin 2008 à Sainte-Livrade-sur-Lot. (illustration) ( AFP / PIERRE ANDRIEU )

Des milliers de personnes, qui vécurent parfois plus de quinze ans dans des "camps", "abandonnés" par l'État à des conditions de vie indignes. Les rapatriés d'Indochine vont pouvoir demander reconnaissance et réparation, 70 ans après leur arrivée en France, en vertu d'une loi votée lundi 19 octobre au Parlement.

Compagnes indochinoises de militaires français de retour de la guerre, supplétifs de l'armée, fonctionnaires de police ou de l'administration pénitentiaire... À partir de la chute de Dien Bien Phu en 1954, 44.000 personnes sont progressivement rapatriées d'Indochine en France métropolitaine.

Parmi elles, entre 4 et 5.000 personnes sans ressources sont installées dans une poignée de centres d'accueil gérés par l'État. Provisoires sur le papier, ces camps deviendront finalement des solutions d'hébergement durables mais indignes, vétustes, mal isolées. La règlementation, très stricte, y est d'ailleurs souvent orchestrée par d'anciens militaires ou administrateurs coloniaux. Et un arrêté de 1959 interdit même aux hébergés toute manifestation de richesse: certains risquent l'expulsion s'ils possèdent une télévision, un réfrigérateur ou une voiture.

La plupart des habitants sont des femmes vietnamiennes -pour beaucoup allophones- accompagnées de leurs enfants métis. Daniel Frèche est l'un d'entre eux, il a vécu 17 ans dans le Centre d'accueil des Français d'Indochine (CAFI) de Sainte-Livrade-sur-Lot (Lot-et-Garonne), jusqu'en 1977. Arrivé avec sa mère dans une fratrie de six, il décrit "un camp militaire délabré", des "vies abîmées par la misère et l'isolement".

"On y a construit un petit coin du Vietnam, on a su s'organiser pour vivre dans ces conditions indignes. Mais l'État nous a abandonnés", raconte à l' AFP celui qui dirige aujourd'hui le Collectif des Eurasiens pour la préservation du CAFI et lutte depuis plusieurs décennies pour une reconnaissance.

Pire, ces réfugiés ne se verront jamais réellement octroyer de statut de "rapatriés" , les privant des droits ouverts par diverses lois (réinstallation des Français d'outre-mer, reconnaissance envers les harkis...). En somme, ils ont été victimes d'une "invisibilisation dans notre mémoire nationale", explique la sénatrice centriste Jocelyne Guidez, nommée rapporteure sur la proposition de loi examinée lundi après-midi au Sénat.

"Une colonisation qui ne se termine jamais"

L'initiative parlementaire émane du premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure. Le député, fils d'une Vietnamienne venue étudier en France et petit-fils d'un ex-dirigeant Vietminh, reconnaît volontiers que "cette histoire n'est pas du tout la (s)ienne" ni celle de ses ascendants. Mais "elle m'a profondément touché car elle est celle d'une colonisation qui ne se termine jamais", dit le député à l' AFP .

Son texte, adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale en juin 2025, est en passe d'aboutir avec une adoption à l'identique attendue au Sénat, ouvrant la voie à son entrée en vigueur.

Il dispose que "la Nation exprime sa reconnaissance envers les rapatriés d'Indochine" , et reconnaît "l'indignité" de leurs "conditions d'accueil". Il étend également la journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine, le 8 juin, "aux combattants, militaires et membres des formations supplétives, ainsi qu'aux rapatriés".

Surtout, le texte ouvre la voie à une "réparation des préjudices" résultant des conditions d'accueils des rapatriés, en tenant notamment compte de la durée du séjour dans les structures d'accueil. Il s'appliquera pour les séjours compris entre 1954 et 1975. Entre 300 et 400 personnes pourraient en bénéficier, selon les associations et le gouvernement, même si l'ex-ministre déléguée aux anciens combattants Patricia Mirallès avait évoqué en 2025 des "projections" pouvant atteindre 1.600 personnes. Olivier Faure, rapporteur de cette proposition de loi à l'Assemblée nationale, a estimé le montant moyen de la réparation à un peu moins de 9.000 euros par personne.

Au-delà du volet financier, les "enfants d'Indochine", dont beaucoup sont déjà décédés, retiennent surtout le "pardon" de l'État, qui se manifeste à travers ce texte de loi.

"L'État reconnaît enfin ses torts envers nous, envers nos mamans , ces femmes qui n'ont pas pu s'exprimer à ce moment-là", salue Daniel Frèche, qui s'attend à un grand moment d'émotion en fin d'après-midi lors du vote du Sénat.

"C'est une immense reconnaissance dont les enfants, les petits-enfants des rapatriés d'Indochine avaient besoin, car les mémoires enfouies ne le sont jamais vraiment", souligne Olivier Faure. "La France n'a pas besoin de masquer son histoire pour s'aimer".