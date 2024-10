Supérettes: convoité par un rival canadien, Seven & i entend doubler ses revenus d'ici 2030

( AFP / RICHARD A. BROOKS )

Le géant japonais des supérettes Seven & i, sous pression pour doper sa rentabilité après avoir rejeté une proposition de rachat par le canadien Couche-Tard, a assuré jeudi pouvoir presque doubler son chiffre d'affaires d'ici 2030, grâce à une restructuration et une expansion à l'international.

Le groupe nippon vise désormais 30.000 milliards de yens (183 milliards d'euros) de chiffre d'affaires annuel en 2030, contre 17.700 milliards engrangés sur l'exercice 2023/24 achevé en février dernier, a annoncé son président Ryuichi Isaka.

Seven & i, propriétaire des supérettes 7-Eleven, avait rejeté début septembre une première proposition de rachat de Couche-Tard, qu'il jugeait sous-évaluée. Mais le poids lourd canadien de la distribution a depuis présenté une offre nettement améliorée - qui valorise le groupe nippon à 47 milliards de dollars -, de quoi séduire les actionnaires.

En réponse, l'entreprise japonaise a organisé jeudi une réunion de trois heures et demie avec les investisseurs et analystes financiers pour tenter de les convaincre de sa capacité à créér de la valeur par elle-même, sans avoir à fusionner avec Couche-Tard.

Selon le document présenté aux participants et consulté par l'AFP, Seven & i mise sur une expansion accrue à travers le monde: alors qu'il compte actuellement 84.652 supérettes 7-Eleven dans vingt pays et régions (en Asie, Australie et Amérique du nord), il entend en avoir quelque 100.000 dans une trentaine de pays d'ici 2030.

"Il y a des pays que nous n'avons pas encore atteints (...) Nous avons un énorme potentiel de croissance sur le marché mondial en continuant à étendre notre réseau", a assuré M. Isaka, selon des propos rapportés par l'agence Kyodo.

Le géant japonais table par ailleurs sur une ambitieuse restructuration pour se renforcer: il a annoncé mi-octobre vouloir se concentrer sur ses supérettes 7-Eleven, coeur de son activité, en créant une unité distincte pour gérer ses autres filiales (banque, supermarchés Ito-Yokado, vente en ligne...).

Il avait récemment publié des résultats trimestriels en demi-teinte: pâtissant du repli de la consommation des ménages japonais sur fond d'inflation persistante dans l'archipel, il avait abaissé ses prévisions de bénéfice d'exploitation annuel.

7-Eleven est la plus grande chaîne de magasins de proximité au monde. Un quart d'entre eux se trouvent au Japon, où ces supérettes omniprésentes vendent aussi bien des plats à emporter que des billets de concerts et proposent des services (distributeurs bancaires, paiement de factures, photocopieuse...).

Le gouvernement japonais a classé mi-septembre Seven & i comme entreprise "essentielle", décision susceptible de compliquer une prise de contrôle étrangère.

Et selon les experts, un rachat par Couche-Tard pourrait susciter les réserves des régulateurs anti-trust, au vu de l'emprise de la nouvelle entité combinée, notamment aux Etats-Unis. Couche-Tard possède en effet de son côté 16.700 magasins dans 31 pays.