Sunderland rattrape Arsenal par le col
Sunderland 2 -2 Arsenal
Buts : Ballard (36 e ), Brobbey (90 e +4) // Saka (54 e ), Trossard (74 e )
Miaou !…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sunderland rattrape Arsenal par le col
Buts : Ballard (36 e ), Brobbey (90 e +4) // Saka (54 e ), Trossard (74 e )
Miaou !…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Juventus 0 – 0 Torino Luciano Spalletti va s’arracher les cheveux. Déjà frustrée par le Sporting mardi, la Juventus a encore été contrariée ce samedi par son voisin, le Torino (0-0). Buteur lors des deux derniers matchs au Juventus Stadium, Dušan Vlahović est resté ... Lire la suite
Le 14 juillet au mois de novembre. Les supporters du Wydad Casablanca ont offert un spectacle pyrotechnique époustouflant en plein Paris. Un grand rassemblement était organisé vendredi, autour de la Seine, pour marquer les 20 ans du groupe Ultra Winners 2005 . ... Lire la suite
Quel monde de brutes. L’ Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie s’est penché sur le cas du football, et il y a malheureusement de quoi faire. Il a passé les réseaux sociaux au crible et identifié 33 458 messages haineux la saison dernière, comme le ... Lire la suite
En totale maîtrise, l'Olympique de Marseille a aisément disposé du Stade brestois lors de la douzième journée de Ligue 1. Les buteurs ? Angel Gomes et Mason Greenwood en première période, Pierre-Emerick Aubameyang en seconde. Et si les Bretons pourraient tomber ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer