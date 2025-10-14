 Aller au contenu principal
Suivez en direct le discours de politique générale du Premier ministre Sébastien Lecornu
information fournie par Boursorama 14/10/2025 à 14:45

Discours de politique générale : un rendez-vous décisif pour l'économie française

Ce mardi 14 octobre 2025 à 15h, le Premier ministre Sébastien Lecornu s'exprimera devant l'Assemblée nationale pour présenter sa déclaration de politique générale. À peine reconduit à Matignon, il entame son mandat sous haute tension : ce discours pourrait déterminer la survie de son gouvernement, alors que plusieurs motions de censure sont déjà sur la table.

Quels enjeux pour les finances publiques ?

  • Cap économique du quinquennat : Le Premier ministre détaillera les priorités budgétaires du gouvernement, avec en ligne de mire les projets de loi de finances (PLF) et de financement de la Sécurité sociale (PLFSS).
  • Réforme des retraites : le point de bascule : Très attendue, sa position sur ce dossier sensible pourrait faire basculer les équilibres parlementaires, notamment du côté du Parti socialiste.
  • Stabilité politique et marchés financiers : En cas de rejet par l'Assemblée, la chute du gouvernement pourrait entraîner une période d'incertitude politique, avec des répercussions immédiates sur les marchés et les orientations économiques.
Crise de gouvernement
    Il est évident que la méthode de ne pas respecter la majorité des francais de ne pas accepter la suppression de la loi , entraînerait à nouveau les grèves etc ce pauvre president de la république n’a pas d’autre choix de mettre en attente jusqu’à la fin de son mandat … par contre aucune nouveauté de faire payer les milliardaires d’impôts sur les résultats annuels de leurs encaissements de gros dividendes sans aucun impôts

