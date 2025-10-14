Suivez en direct le discours de politique générale du Premier ministre Sébastien Lecornu

Discours de politique générale : un rendez-vous décisif pour l'économie française
Ce mardi 14 octobre 2025 à 15h, le Premier ministre Sébastien Lecornu s'exprimera devant l'Assemblée nationale pour présenter sa déclaration de politique générale. À peine reconduit à Matignon, il entame son mandat sous haute tension : ce discours pourrait déterminer la survie de son gouvernement, alors que plusieurs motions de censure sont déjà sur la table.
Quels enjeux pour les finances publiques ?
- Cap économique du quinquennat : Le Premier ministre détaillera les priorités budgétaires du gouvernement, avec en ligne de mire les projets de loi de finances (PLF) et de financement de la Sécurité sociale (PLFSS).
- Réforme des retraites : le point de bascule : Très attendue, sa position sur ce dossier sensible pourrait faire basculer les équilibres parlementaires, notamment du côté du Parti socialiste.
- Stabilité politique et marchés financiers : En cas de rejet par l'Assemblée, la chute du gouvernement pourrait entraîner une période d'incertitude politique, avec des répercussions immédiates sur les marchés et les orientations économiques.
