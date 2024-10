Suivez en direct la déclaration de politique générale de Michel Barnier

Assistez en direct au discours de politique générale du nouveau Premier ministre, Michel Barnier, prononcé à l'Assemblée nationale. Cet événement crucial dévoilera ses priorités et ses orientations stratégiques pour le pays, avec un accent particulier sur les réformes économiques et sociales. Découvrez comment ces annonces pourraient influencer les marchés financiers et impacter les politiques publiques. Ne manquez pas cette occasion d'analyser les perspectives économiques et les défis à venir pour le gouvernement.