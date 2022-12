Suivez en direct la conférence de presse de la BCE

Après deux hausses de 0,75 point en septembre et octobre, une majorité d'analystes voit la BCE ralentir et augmenter les taux directeurs de 0,50 point de pourcentage, à l'issue du Conseil des gouverneurs. Dans sa conférence de presse, Christine Lagarde devrait revenir sur l'inflation en zone euro et sur les perspectives de croissance à moyen long terme alors que la guerre en Ukraine affecte toujours l'activité sur le Vieux continent.