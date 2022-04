Suivez en direct la conférence de presse de la BCE

Alors que l'inflation et la thématique du pouvoir d'achat s'imposent dans tous les Etats de la zone euro comme la problématique numéro un, la BCE devrait poursuivre son recentrage vers les fondamentaux : la stabilité de prix.

L'inflation ne cesse de progresser. Avec un taux annuel à 7.5% en mars contre 5.9% en février, et 6.7% attendu, elle est désormais à un plus haut historique et à presque 4 fois l'objectif de la BCE.

Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income chez AllianzGI estime que "la BCE devrait donc confirmer l'arrêt de l'Asset Purchase Programme (APP) pour le 3ème trimestre, et même peut-être annoncer une date précise. La BCE devrait également répéter sa volonté d'augmenter les taux à la suite de l'arrêt des achats d'actifs. Les marchés anticipent deux hausses de 25pb avant la fin de cette année. Soucieuse de se ménager des marges de manœuvre, la BCE ne devrait pas communiquer de calendrier mais pourrait indiquer sa volonté d'en faire éventuellement davantage si l'inflation était amenée à être plus forte et plus persistante que prévue, ce qui continuerait à alimenter la correction haussière des taux en zone euro."

A lire aussi: La BCE sous pression