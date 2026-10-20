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Suite à la décision américaine concernant DeepSeek, la Chine affirme qu'elle protégera ses entreprises
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 09:19

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Chine a déclaré mardi qu’elle défendrait résolument les droits et intérêts légitimes de ses entreprises après que le département américain de la Sécurité intérieure a ordonné aux agences civiles américaines de retirer de leurs systèmes informatiques les produits DeepSeek et les services tiers utilisant le modèle d’IA chinois.

La Chine s'oppose systématiquement à la généralisation excessive de la sécurité nationale ainsi qu'à la politisation des questions liées à la science, à la technologie et au commerce, a déclaré Mao Ning, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, en réponse à une question sur la décision américaine.

DeepSeek
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1 commentaire

  • 10:19

    la France devrait bien faire pareil et surtout développer sa propre IA

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