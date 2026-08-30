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Suisse : traque policière lancée après des tirs mortels lors d'une rave party
information fournie par AFP 30/08/2026 à 15:45
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Un policier à la gare d'Aarau en Suisse le 30 aout 2026 ( AFP / Harold CUNNINGHAM )

Un policier à la gare d'Aarau en Suisse le 30 aout 2026 ( AFP / Harold CUNNINGHAM )

La police est mobilisée dans toute la Suisse dimanche pour tenter de retrouver le ou les auteurs des tirs qui ont fait un mort et cinq blessés dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une rave party à Aarau, près de Zurich.

Selon la presse locale, les coups de feu ont été tirés avant 03h00 (01h00 GMT) en marge de la "Aarauer Rave", fête techno annuelle rassemblant 3.500 personnes à l'hippodrome d'Aarau.

"Une femme de 22 ans a succombé à ses blessures sur place. Quatre hommes et une femme, âgés de 24 à 27 ans, ont été hospitalisés. Ils souffrent de blessures allant de légères à graves", a annoncé sur X la police du canton d'Argovie, proche de la frontière allemande.

Des policiers sécurisent la zone où une fusillade a eu lieu, à Aarau, dans le nord de la Suisse, le 30 août 2026 ( AFP / Harold CUNNINGHAM )

Des policiers sécurisent la zone où une fusillade a eu lieu, à Aarau, dans le nord de la Suisse, le 30 août 2026 ( AFP / Harold CUNNINGHAM )

"Les mobiles éventuels ainsi que les circonstances exactes de l'acte restent à éclaircir", a-t-elle ajouté.

"Pour le moment, nous n’avons aucune information certaine concernant les auteurs. Nous ne savons pas s’il s’agit d’une seule personne ou de plusieurs, ni s’ils ont pris la fuite à bord d’un véhicule ou à pied", a précisé à des journalistes sur place Bernhard Graser, porte-parole de la police.

"Certains éléments indiquent qu’ils ne seraient plus dans le secteur mais nous avons néanmoins déployé un important dispositif policier dans la région", a-t-il ajouté.

La "traque" du ou des auteurs est menée dans tout le pays ainsi qu'en collaboration avec les pays frontaliers, l'Allemagne et la France n'étant situées qu'à quelques dizaines de kilomètres de cette ville.

Selon la presse, un hélicoptère de l’armée a été déployé dans la capitale cantonale d’Argovie, en plus de nombreux secouristes.

Un journaliste de l'AFP a vu des policiers armés déployés à la gare et sur l'autoroute jusqu'à 30 kilomètres de la ville.

"Profondément bouleversé"

Selon la police, les coups de feu ont été tirés sur le parking situé devant l'hippodrome. Le DJ suisse Tekibo, présent à la rave, s’est dit profondément marqué. "La techno et les raves devraient être des espaces de liberté et de sécurité", a-t-il écrit sur Instagram, qualifiant les événements d’"absolument déchirants".

La police cantonale d'Argovie a indiqué avoir "ouvert une enquête" et demandé à toute personne disposant d’enregistrements vidéo ou de photos de les envoyer sur son compte Instagram.

Des policiers à proximité du site où des coups de feu ont été tirés, lors d'une rave-party à Aarau, dans le nord de la Suisse, le 30 août 2026 ( AFP / Harold CUNNINGHAM )

Des policiers à proximité du site où des coups de feu ont été tirés, lors d'une rave-party à Aarau, dans le nord de la Suisse, le 30 août 2026 ( AFP / Harold CUNNINGHAM )

Au sujet des victimes, les policiers ont précisé que toutes étaient "domiciliées en Suisse".

Dans un message posté dimanche, le Conseil d'Etat argovien s'est dit "profondément bouleversé par la fusillade commise à Aarau".

Dans ce pays où les fusillades sont très rares, l'attachement pour les armes est ancré dans la tradition, avec notamment les conscrits de l'armée qui gardent leur fusil chez eux.

Les armes sont donc très répandues dans le pays, même si en l'absence de registre fédéral il est difficile de connaître leur nombre exact.

Selon le centre de recherches genevois Small Arms Survey, en 2017 plus de 2,3 millions d'armes étaient aux mains de civils en Suisse, soit près de trois pour dix habitants, ce qui classait alors le pays au 16e rang mondial pour le nombre d'armes par habitant.

La dernière fusillade d'ampleur en Suisse était survenue en 2001, lorsque 14 membres du Parlement et du gouvernement local du canton de Zoug (centre), près de Lucerne, ont été tués et une dizaine de personnes blessées en pleine séance de l'assemblée locale par un déséquilibré, qui s'est ensuite donné la mort.

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