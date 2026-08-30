Norvège : les funérailles du roi Harald fixées au 9 septembre

Hommage au roi Harald V de Norvège devant le Palais royal d'Oslo le 30 août 2026 ( AFP / Odd ANDERSEN )

Le nouveau souverain de Norvège Haakon VIII a rendu hommage dimanche à son père, le roi Harald, décédé à 89 ans vendredi et dont les funérailles auront lieu le 9 septembre.

"La cérémonie funéraire pour le roi Harald V se déroulera à la cathédrale d'Oslo le mercredi 9 septembre à 13H00" locales (11H00 GMT), a annoncé le Palais, en précisant que le cercueil serait transféré lundi après-midi à la chapelle du palais, où les Norvégiens pourront "dire adieu" au défunt à partir de mardi et jusqu'à la veille des obsèques.

Dès dimanche, des cérémonies ont été organisées à travers le pays en la mémoire du roi, très populaire en Norvège. Des milliers de personnes se sont notamment rassemblées devant le Palais.

Parmi eux, Henning Rosholt, un ouvrier du secteur pétrolier âgé de 62 ans, est venu déposer des fleurs. "J'ai senti que c'était quelque chose que je devais faire. Pour notre roi", a-t-il déclaré à l'AFP.

Ida Bodal, 43 ans, a salué un roi qu'elle considérait comme un "grand-père" du peuple. "Il a été une boussole morale pour la Norvège", selon elle.

Devant la cathédrale d'Oslo, où le gouvernement a assisté à l'office, des centaines de personnes ont aussi fait la queue pour tenter d'obtenir une place. "Le décès du roi Harald m'a profondément touchée. J'ai ressenti le besoin de faire partie de la communauté et de partager le chagrin causé par son décès", a expliqué Aud Ragnhild Skar, enseignante à l'université d'Oslo.

Le roi de Norvège Haakon VIII (à droite), la princesse héritière Ingrid Alexandra (2e à droite) et le prince Sverre Magnus (à l'arrière), quittent l'église d'Asker, en Norvège, le 30 août 2026 ( AFP / Odd ANDERSEN )

Dans son sermon, l'évêque Sunniva Gylver a souligné la capacité du roi Harald à apporter du réconfort dans un monde confronté aux guerres, au changement climatique et à une polarisation croissante. "Le roi Harald a mis en avant plusieurs de ces défis dans les discours qu'il nous a adressés, et ce faisant, il nous a donné l'occasion de discuter ensemble de sujets majeurs et importants", a-t-elle souligné.

Les Norvégiens se sont aussi massés devant l'église d'Asker, au sud d'Oslo, dans l'espoir d'apercevoir le nouveau roi de 53 ans, arrivé accompagné de sa fille, la princesse héritière Ingrid Alexandra, de son fils, le prince Sverre Magnus, ainsi que de la veuve du roi Harald, la reine Sonja.

L'épouse du nouveau souverain, la reine Mette-Marit, qui souffre d'une maladie pulmonaire incurable, n'a pas assisté à la cérémonie, encore en convalescence après une greffe de poumon en juin.

Le roi Harald jouissait d'une immense popularité, malgré la série de scandales ayant éclaboussé sa famille sur la fin de son règne de 35 ans.

Serment mardi

Haakon VIII prêtera serment d'allégeance à la Constitution mardi.

Il ne devrait pas être couronné, pratique abolie en 1908, mais pourrait choisir, comme son père et grand-père, de faire bénir son règne lors d'une cérémonie à la cathédrale de Trondheim, où les rois norvégiens ont été couronnés entre 1814 et 1906.

Harald V, monté sur le trône en 1991, était perçu comme l'incarnation d'une Norvège ouverte et tolérante.

Cette photo prise le 4 février 2026 à Oslo, en Norvège, montre le roi Harald V de Norvège lors de l'inauguration d'un centre de formation et de réhabilitation pour les malades du cancer sur le campus du Radiumhospitalet ( NTB / Thomas Fure )

"Avant tout, tu étais une personne restée fidèle à tes valeurs et dévouée à tes devoirs", a déclaré Haakon à propos de son père, lors de son premier discours public, diffusé samedi à la télévision nationale.

Année mouvementée

Le nouveau souverain a également dit avoir été "profondément ému de voir toutes ces personnes, ces bougies, ces messages et ces fleurs remplir la place du Palais".

Hospitalisé depuis le 17 août, Harald souffrait d'une anémie hémolytique, une maladie du sang provoquée par une destruction anormalement rapide des globules rouges.

Depuis plusieurs années, il était confronté à de multiples problèmes de santé, qui l'avaient contraint à réduire ses engagements officiels. Mais il a toujours exclu d'abdiquer, faisant valoir qu'il avait prêté un serment à vie devant le Parlement.

Ces derniers mois ont été mouvementés pour la famille royale norvégienne. La reine Sonja, également âgée de 89 ans, avait elle-même été brièvement hospitalisée en mai en raison de problèmes cardiaques.

Mette-Marit est quant à elle sous le feu des critiques pour ses liens avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein et la condamnation de son fils pour viol.