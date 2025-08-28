Suisse: lestée par les droits de douane américains, la croissance devrait être plus faible que prévu

( AFP / FABRICE COFFRINI )

L'économie suisse devrait croître plus lentement que prévu l'année prochaine en raison des tarifs douaniers massifs imposés par le président américain Donald Trump, a estimé jeudi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).

Mi-août le Seco avait publié ses premiers chiffres pour le 2e trimestre, marqué par un fort ralentissement, le produit intérieur brut (PIB) ne progressant que de 0,1% par rapport au trimestre précédent qui affichait une expansion de 0,8%.

Après cette publication, le ministère de l'Economie a revu pour la deuxième fois à la baisse ses prévisions annuelles, selon un communiqué publié jeudi.

"Vu la situation actuelle", écrit le Seco, "la croissance économique risque d’être plus faible que prévu en juin, notamment en 2026 (1,2% 2025, 0,8% 2026)".

"S’il n’y a pas lieu en l’état de craindre une grave récession, les conséquences économiques pour certaines branches et entreprises pourraient néanmoins s’avérer sérieuses", prévient-il.

Le 1er août, jour de la Fête nationale helvétique, Donald Trump a assené un coup de massue à la Suisse en lui imposant 39% de droits de douane punitifs, bien plus que ses concurrents européens ou japonais.

"Dans ses prévisions de juin 2025, le groupe d’experts de la Confédération pour les prévisions conjoncturelles pronostiquait une croissance de l’économie suisse nettement inférieure à la moyenne", soit 1,3% en 2025 et 1,2% en 2026, précise le communiqué du Seco.

"Avec la hausse des droits de douane américains sur les importations en provenance de Suisse depuis le début du mois d’août, les perspectives se sont encore assombries", ajoute-t-il.

La prochaine actualisation des prévisions est prévue le 16 octobre.

Ces 39% de droits de douane constituent un coup dur pour un pays dont 18% des exports vont aux Etats-Unis. Il devrait toucher le secteur des machines industrielles mais aussi des montres -surtout de moyenne gamme plus sensibles aux variations de prix- ou encore celui du fromage.

Pour l'instant, le secteur pharmaceutique est épargné mais Donald Trump l'a menacé de 250% de droits de douane si le prix des médicaments ne baissait pas.

Les experts ont estimé que ces droits de douanes, parmi les plus élevés de tous ceux infligés par le président américain, pourraient coûter entre 0,3 et 0,6 point de croissance au PIB suisse.