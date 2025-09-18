Suisse: les exportations vers les Etats-Unis dégringolent en août

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Les exportations de la Suisse vers les Etats-Unis ont dégringolé en août, selon les relevés de l'office fédéral de la douane publiés jeudi, le pays alpin s'étant vu imposer de lourds droits de douane de 39% par la Maison Blanche.

Selon les douanes suisses, les exportations vers les Etats-Unis ont chuté de 22,1% par rapport au mois précédent, à 3,08 milliards de francs suisses (3,3 milliards d'euros), plombées par l'horlogerie, un des secteurs les plus touchés par les droits de douane américains.

Les exportations de la Suisse vers les Etats-Unis sont ainsi tombées à "leur plus bas niveau depuis fin 2020", indiquent les douanes suisses dans le communiqué détaillant les chiffres du commerce extérieur pour le mois d'août.

Le recul des exportations vers les Etats-Unis est également en partie attribuable au secteur de la chimie et de la pharmacie, selon les douanes suisses, même si les médicaments font partie des produits exemptés de droits de douane.

En août, la Suisse a été abasourdie par la décision de l'administration de Donald Trump qui lui a imposé des droits de douane de 39%, encore plus élevés qu'initialement annoncés. En avril, la Maison Blanche avait placé la barre à 31% pour les produits helvétiques.

Début septembre, le ministre de l'économie Guy Parmelin est retourné à Washington pour soumettre une nouvelle offre et a parlé de discussions "constructives", sans donner davantage de détails.

En août, il s'était déjà rendu dans l'urgence aux Etats-Unis avec la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter, également ministre des finances, sans parvenir à infléchir la position de la Maison Blanche.

Lors d'un entretien sur CNBC, la semaine dernière, le secrétaire américain au Commerce Howard Lutnick a néanmoins évoqué plusieurs pays avec lesquels des accords semblent se profiler, dont "probablement" la Suisse, a-t-il déclaré, affirmant que les choses "se règleront avec le temps".

Tous marchés confondus, les exportations de la Suisse se sont contractées de 1% en août, à 22 milliards de francs. Elles ont reculé de 0,6% vers l'Asie par rapport au mois précédent et augmenté de 2,1% vers l'Union européenne, selon les relevés des douanes.

Les importations se sont de leur côté accrues de 0,4% à 18,1 milliards de francs, le solde de la balance commerciale diminuant à près de 3,9 milliards de francs en août, contre près de 4,2 milliards en juillet.