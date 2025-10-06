 Aller au contenu principal
Suisse: le taux de chômage se maintient à 2,8% en septembre (ministère de l'économie)
information fournie par Boursorama avec AFP 06/10/2025 à 09:33

Le taux de chômage en Suisse s'est maintenu à 2,8% en septembre, a annoncé lundi le ministère de l'économie, en dépit des inquiétudes quant aux répercussions des droits de douane américains sur l'emploi.

Fin septembre, 133.233 personnes étaient inscrites auprès des offices régionaux de placement, soit 1.128 de plus qu'en août, sans incidence statistique, selon ses relevés.

Le chômage des jeunes s'est maintenu à 3,2% durant le mois écoulé et est également resté inchangé à 2,5%chez les personnes de 50 ans et plus, a indiqué le ministère de l'économie dans un communiqué.

Le nombre d'offres d'emplois dans les offices régionaux de placements a quant à lui reculé de 1,3%, avec 37.372 postes à pourvoir, soit 493 de moins que le mois précédent.

Les droits de douane de 39% imposés en août par la Maison Blanche aux produits helvétiques suscitent des inquiétudes pour le marché de l'emploi, en particulier dans le secteur de l'horlogerie et parmi les petites et moyennes entreprises (PME) industrielles.

Dans ses prévisions d'automne, le centre de recherches conjoncturelles de l'école polytechnique fédérale de Zurich a souligné que le marché du travail "se refroidit sensiblement" et a réduit sa prévision de croissance de l'emploi pour l'ensemble de l'année 2025 à 0,3% (contre 0,6% auparavant).

Cet institut zurichois a en conséquence légèrement abaissé sa prévision pour la croissance de consommation privée, un des soutiens de l'économie suisse, la réduisant de 0,1 point de pourcentage pour la ramener à 1,4%.

Le taux de chômage en Suisse avait son plus bas niveau en vingt-deux en 2023, à 2%, mais s'était légèrement redressé en 2024, à 2,4%.

Il a débuté l'année 2025 à 2,9% mais a ensuite légèrement fléchi pour revenir à 2,7% entre mai et juillet, avant de remonter légèrement à 2,8% en août.

