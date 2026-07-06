Suisse: le taux de chômage reflue à 2,9% en juin (ministère de l'Economie)

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le taux de chômage en Suisse est repassé sous les 3% en juin pour la première fois depuis six mois, refluant à 2,9%, a annoncé lundi le ministère de l'économie.

Fin juin, 137.751 personnes étaient inscrites au chômage, soit 2.524 de moins que le mois précédent, a indiqué le ministère de l'Economie dans un communiqué.

Le chômage des jeunes a augmenté de 0,3% par rapport au mois de mai pour compter 11.747 inscrits mais a diminué de 1,9% chez les personnes de 50 ans et plus, avec 38.636 inscrits.

Le nombre d'offres d'emplois annoncées dans les offices régionaux de placements a quant à lui augmenté de 5,7%, avec 47.244 postes à pourvoir, soit 2.527 de plus que le mois précédent, a détaillé le ministère.

Le taux de chômage en Suisse, bien que faible, était peu à peu remonté durant la seconde moitié de 2025, accusant notamment le choc des droits de douane aux Etats-Unis pour certaines des branches exportatrices, dont l'horlogerie.

En décembre, le taux de chômage en Suisse avait grimpé à 3,1%, puis avait accéléré à 3,2% en janvier et février 2026, mais avait ensuite amorcé une décrue pour revenir à 3% en avril et mai.

Mi-juin, le ministère de l'Economie a mis à jour ses prévisions conjoncturelles et a légèrement abaissé sa prévision de croissance en raison du conflit au Moyen-Orient qui assombrit les perspectives.

Il a dit s'attendre à une progression du produit intérieur brut (PIB) de 0,9% en 2026 (contre 1% escompté auparavant).

Le ministère de l'Economie avait également relevé sa prévision pour le taux de chômage, à 3,1% sur l'ensemble de l'année (contre 3% attendu auparavant), au vu du "manque de vigueur de l'économie" qui "se reflète sur le marché du travail", avait-il expliqué dans le communiqué détaillant ses prévisions.