Suisse: le taux de chômage reflue à 2,9% en février

Le taux de chômage en Suisse s'est replié en février, refluant à 2,9% (contre 3% en janvier), selon les relevés du ministère de l'Economie publiés jeudi.

( AFP / ODD ANDERSEN )

Fin février, 135.446 personnes étaient inscrites au chômage, soit 327 de moins que le mois précédent, a indiqué ce ministère dans un communiqué.

Le chômage des jeunes a diminué de 2,1% par rapport au mois de janvier, avec 12.087 inscrits, mais celui des personnes de 50 ans et plus s'est accru de 0,5%, à 37.391 inscrits.

Le nombre d'offres d'emplois dans les offices régionaux de placement a quant à lui augmenté de 5,6%, avec 44.398 postes à pourvoir, soit 2.346 de plus que le mois précédent.

Selon un baromètre trimestriel de l'emploi publié la semaine dernière par l'Office fédéral de la statistique (OFS), le nombre de postes occupés en Suisse, tous secteurs confondus, a légèrement augmenté au quatrième trimestre l'an dernier.

Mais les entreprises prévoyant de recruter à court terme étaient moins nombreuses, ne représentant plus que 11,7% de l'emploi total (contre 12,5% au quatrième trimestre 2023). Celles prévoyant au contraire de réduire leurs effectifs étaient plus nombreuses au quatrième trimestre et représentaient 4,7% de l'emploi total (contre 4% à la même période un an plus tôt).

L'industrie en Suisse a été touchée par une baisse des commandes en provenance d’Allemagne, son premier partenaire commercial en Europe, ce qui a pesé sur le chiffre d'affaires des entreprises mais aussi sur leurs effectifs, selon l’organisation patronale Swissmem.

D'après ses relevés, les effectifs dans l'industrie en Suisse se montaient à 329.000 personnes au quatrième trimestre, soit 5% de moins qu’au trimestre précédent.

En 2023, le taux de chômage en Suisse avait retrouvé son plus bas niveau en 22 ans, se limitant à 2% dans un contexte de forte pénurie de main-d’œuvre.

Mais le chômage est remonté à 2,4% sur l'ensemble de l'année 2024 et a débuté 2025 à 3% en janvier, reflétant une situation plus difficile dans l'industrie, deuxième secteur des exportations helvétiques.

Mi-décembre, le ministère de l'Economie avait légèrement relevé sa prévision de chômage pour 2025, à 2,7% (contre 2,6% auparavant).