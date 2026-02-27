Suisse: le PIB en hausse de 0,2% au 4T

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse a rebondi au quatrième trimestre, à 0,2%, a confirmé vendredi le ministère de l'économie, porté par la pharmacie et la consommation intérieure qui "a eu un effet stabilisateur", a-t-il indiqué.

Le ministère de l'économie, qui avait déjà publié une première estimation mi-février, a ajusté son évaluation pour le troisième trimestre, avec une contraction de 0,4%, et non de 0,5% comme estimé précédemment.

Pour l'ensemble de l'année 2025, la croissance, corrigée des événements sportifs, est estimée à 1,4% selon les résultats provisoires, contre 1,2% en 2024, a-t-il annoncé dans un communiqué. Non corrigée, la croissance économique pour 2025 est estimée à 1,3%.

Après un "fléchissement marqué" au troisième trimestre, le secteur de la chimie et de la pharmacie, qui pèse lourd dans la balance commerciale du pays alpin, "a renoué avec une croissance modérée" durant le quatrième trimestre, a détaillé le ministère de l'économie dans le communiqué, précisant que les autres branches exportatrices dans l'industrie ont reculé.

"La demande intérieure a été un moteur de l’activité", ajoute le ministère de l'économie, la consommation privée enregistrant une hausse de 0,4% durant le quatrième trimestre.

"Outre les achats de vêtements et de chaussures, ce sont surtout les dépenses consacrées au logement et à l'énergie ainsi qu’à la santé qui se sont accrues", précise-t-il. La demande intérieure a également été portée par l’hôtellerie et la restauration, en hausse de 1,1%, sur fond d'augmentation des nuitées d'hôtes suisses et étrangers avec la bonne tenue du tourisme.

L'année 2025 a été agitée pour l'économie suisse avec les droits de douane américains.

Mercredi, le Conseil fédéral (gouvernement) a dit être en train d'analyser l'évolution des droits de douane américains suite à leur invalidation la semaine dernière par la Cour Suprême des Etats-Unis, suivie de l'annonce de Donald Trump d'une nouvelle surtaxe.