Suisse-Le bilan de l'incendie à Crans-Montana s'alourdit à 41 morts

Un jeune homme de 18 ans blessé lors de l'incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana durant la nuit du Nouvel An est décédé, ont annoncé les autorités suisses dimanche, portant à 41 le nombre de morts.

Le ressortissant suisse était hospitalisé à Zurich et est décédé samedi, a ajouté le ministère public du canton du Valais dans un communiqué.

Beaucoup des personnes tuées dans l'incendie du bar Le Constellation étaient des adolescents et certaines des 116 personnes blessées sont toujours hospitalisées pour des brûlures graves.

Le jeune homme décédé samedi vivait près de la ville de Lausanne, dans l'ouest du pays, ont déclaré deux sources proches du dossier à Reuters.

Samedi, des centaines de personnes ont défilé lors d'une marche blanche aux côtés de parents endeuillés dans la ville lacustre de Lutry, près de Lausanne, réclamant sur une grande banderole "vérité et justice".

"Aujourd'hui, nous demandons simplement la justice et la vérité, et ensuite nous pleurerons nos morts", a déclaré Laetitia Brodard-Sitre, qui a perdu son fils Arthur, âgé de 17 ans, dans l'incendie.

