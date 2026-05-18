Suisse: la croissance accélère à 0,5% au premier trimestre

( AFP / ODD ANDERSEN )

La croissance en Suisse a accéléré au premier trimestre, son produit intérieur brut (PIB) enregistrant une hausse de 0,5% (contre 0,2% au trimestre précédent), selon une première estimation du ministère de l'Economie publiée lundi.

"L'industrie et le secteur des services ont tous deux livré des impulsions positives", a indiqué le ministère dans un bref communiqué avant la publication de chiffres plus détaillés prévue pour le 1er juin.

Les prévisions des économistes interrogés par l'agence suisse AWP oscillaient entre 0,3% et 0,4%.

En 2025, la croissance du pays alpin s'était chiffrée à 1,4% (contre 1,2% en 2024) selon une estimation du ministère de l'économie publiée en février. Le PIB avait connu une évolution en dents de scie l'an passé, au fil des soubresauts autour des droits de douane aux Etats-Unis.

Au quatrième trimestre, il avait terminé l'année sur un léger rebond, porté par le secteur de la chimie et de la pharmacie, la consommation des ménages ainsi que le tourisme qui avaient aidé à compenser une stagnation dans l'industrie.

Par comparaison, la croissance a ralenti à 0,1% dans la zone euro au premier trimestre, selon les estimations d’Eurostat.

En mars, le ministère suisse de l'économie avait légèrement abaissé sa prévision de croissance pour l'ensemble de l'année 2026, à 1% (contre 1,1% attendu auparavant) compte tenu de la hausse attendue des prix de l'énergie et des incertitudes pour l'économie avec la situation au Moyen-Orient.