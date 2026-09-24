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Suisse : la BNS maintient son taux à 0% malgré la hausse de l'inflation
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 11:40
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Conférence de presse de la Banque nationale suisse à Zurich

Conférence de presse de la Banque nationale suisse à Zurich

par John Revill

La Banque nationale ‌suisse (BNS) a maintenu jeudi son principal taux directeur au niveau actuel malgré l'accélération ​de l'inflation provoquée par la guerre au Moyen-Orient, qui a conduit d'autres banques centrales à relever leurs coûts d'emprunt.

Ce taux reste ainsi fixé à 0%, le niveau ​le plus bas parmi les grandes banques centrales dans le monde. Il est à ce seuil depuis ​juin 2025, malgré une accélération de l'inflation ⁠en Suisse, qui a grimpé à un pic de deux ans.

L'inflation en ‌Suisse s'est établie à 0,8% sur un an en août, en raison principalement de la flambée des prix des carburants depuis le ​déclenchement de la guerre ‌israélo-américaine contre l'Iran le 28 février.

La BNS vise un objectif ⁠d'inflation dans une fourchette de 0% à 2%, présentée par la banque centrale comme compatible avec une stabilité des prix.

La majorité des économistes interrogés par Reuters prévoyait ⁠un maintien des ‌taux ce jeudi, tandis que les marchés financiers anticipaient avec une ⁠probabilité de 94% un statu quo sur le loyer de l'argent.

"La pression inflationniste ‌à moyen terme ne s'est que légèrement accentuée. La politique monétaire ⁠de la Banque nationale est appropriée pour maintenir l'inflation dans ⁠la plage de stabilité ‌des prix et soutient l'activité", écrit la BNS dans son communiqué de politique ​monétaire.

La banque centrale se dit par ailleurs ‌disposée à intervenir activement sur le marché des changes si nécessaire afin de garantir des conditions monétaires ​adéquates, ce qui marque un léger changement par rapport à la dernière réunion.

Auparavant, elle avait indiqué être davantage disposée à intervenir sur le marché ⁠des changes pour contrer une appréciation excessive du franc. La devise suisse s'est dépréciée face à l'euro et au dollar ces dernières semaines.

Le franc suisse s'est légèrement affaibli après la décision de la BNS, pour s'échanger quasiment stable face à l'euro à 0,9395 franc et à 0,8247 franc face au dollar américain.

(Reportage John Revill; ​version française Claude Chendjou)

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