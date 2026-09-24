Suisse : la BNS maintient son taux à 0% malgré la hausse de l'inflation

Conférence de presse de la Banque nationale suisse à Zurich
par John Revill
La Banque nationale suisse (BNS) a maintenu jeudi son principal taux directeur au niveau actuel malgré l'accélération de l'inflation provoquée par la guerre au Moyen-Orient, qui a conduit d'autres banques centrales à relever leurs coûts d'emprunt.
Ce taux reste ainsi fixé à 0%, le niveau le plus bas parmi les grandes banques centrales dans le monde. Il est à ce seuil depuis juin 2025, malgré une accélération de l'inflation en Suisse, qui a grimpé à un pic de deux ans.
L'inflation en Suisse s'est établie à 0,8% sur un an en août, en raison principalement de la flambée des prix des carburants depuis le déclenchement de la guerre israélo-américaine contre l'Iran le 28 février.
La BNS vise un objectif d'inflation dans une fourchette de 0% à 2%, présentée par la banque centrale comme compatible avec une stabilité des prix.
La majorité des économistes interrogés par Reuters prévoyait un maintien des taux ce jeudi, tandis que les marchés financiers anticipaient avec une probabilité de 94% un statu quo sur le loyer de l'argent.
"La pression inflationniste à moyen terme ne s'est que légèrement accentuée. La politique monétaire de la Banque nationale est appropriée pour maintenir l'inflation dans la plage de stabilité des prix et soutient l'activité", écrit la BNS dans son communiqué de politique monétaire.
La banque centrale se dit par ailleurs disposée à intervenir activement sur le marché des changes si nécessaire afin de garantir des conditions monétaires adéquates, ce qui marque un léger changement par rapport à la dernière réunion.
Auparavant, elle avait indiqué être davantage disposée à intervenir sur le marché des changes pour contrer une appréciation excessive du franc. La devise suisse s'est dépréciée face à l'euro et au dollar ces dernières semaines.
Le franc suisse s'est légèrement affaibli après la décision de la BNS, pour s'échanger quasiment stable face à l'euro à 0,9395 franc et à 0,8247 franc face au dollar américain.
(Reportage John Revill; version française Claude Chendjou)
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