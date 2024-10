Suisse: l'inflation ralentit plus que prévu en septembre à 0,8% sur un an

Berne, en Suisse, le 23 septembre 2024. ( AFP / FABRICE COFFRINI )

L'inflation en Suisse a ralenti davantage que prévu en septembre sous l'effet d'un net recul des prix des produits pétroliers, tombant à 0,8% sur un an, contre 1,1% en août, a annoncé jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Les économistes interrogés par l'agence suisse AWP l'attendaient entre 0,9% et 1,2%.

Les prix des produits importés ont reculé de 2,7% par rapport à la même période un an plus tôt, les prix des produits pétroliers ayant reculé de 10,7% sur un an, indique l'OFS dans un communiqué.

Les prix des produits fabriqués en Suisse se sont de leur côté appréciés de 2%.

En variation mensuelle, l'indice des prix à la consommation a reculé de 0,3% par rapport au mois d'août pour s'établir à 107,2 points, en raison d'une diminution des prix des forfaits de voyages, para-hôtellerie et transports aériens ainsi que de l'essence, mazout et diesel.

La semaine passée, la banque centrale suisse a nettement abaissé ses prévisions d'inflation lors de sa réunion trimestrielle de politique monétaire pour refléter l'appréciation du franc suisse, le repli des cours du pétrole et la baisse des prix de l'électricité prévue en Suisse à partir de janvier.

La Banque nationale suisse (BNS) table désormais sur une inflation de 1,2% en 2024, 0,6% en 2025 et 0,7% en 2026 (contre respectivement 1,3%, 1,1% et 1% auparavant).

Mi-septembre, le ministère de l'Economie avait lui aussi abaissé ses prévisions d’inflation, à 1,2% pour 2024 (contre 1,4% attendu auparavant) et 0,7% pour 2025 (contre 1,1% précédemment).

En Suisse, l'inflation se situe déjà sous la barre des 2% visée par la banque centrale depuis juin 2023. Depuis, elle avait progressivement reflué pour tomber à 1% en mars dernier, puis s'était redressée à 1,4% en avril et mai, en partie sous l'effet de l'augmentation d'une partie des loyers, avant de fléchir à nouveau pour s'établir à 1,1% en août.