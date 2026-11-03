Suisse: l'inflation augmente à 1,5% sur un an en octobre

( AFP / FABRICE COFFRINI )

L'inflation en Suisse a augmenté à 1,5% sur un an en octobre, contre 1% en septembre, notamment sous l'effet de l'augmentation des prix des produits pétroliers, selon les relevés de l'office fédéral de la statistique (OFS) publiés mardi.

Durant le mois d'octobre, les prix des produits importés ont grimpé de 3,7% par rapport à la même période un an plus tôt, les prix des produits pétroliers enregistrant un bond de 40,3%, a indiqué l'OFS dans un communiqué.

Les prix des produits fabriqués en Suisse ont quant à eux augmenté de 0,8%. L'inflation sous-jacente, qui exclut les produits frais et saisonniers, l'énergie et les carburants, s'est quant à elle chiffrée à 0,5%.

En variation mensuelle, l'inflation est toutefois restée stable, l'indice des prix à la consommation se maintenant à 101,7 points contre 101,5 en septembre.

Cette hausse par rapport au mois précédent s’explique par plusieurs facteurs, dont l’augmentation des prix pour le mazout, l’essence et le diesel, précise l'OFS.

Selon l'office, des hausses de prix ont aussi été enregistrées pour les chaussures pour femmes et pour hommes, tout comme pour les prestations médicales ambulatoires des hôpitaux. En revanche, les prix des prestations médicales des cabinets médicaux et des voyages à forfait internationaux ont diminué, de même que ceux de l’hôtellerie.

En septembre, la banque nationale suisse (BNS) a légèrement relevé ses prévisions d’inflation mais a laissé son taux d’intérêt directeur inchangé à 0%, son président, Martin Schlegel, soulignant qu’inflation en Suisse reste "relativement faible en comparaison internationale".

Il avait dit s’attendre à ce qu’elle continue "d'augmenter quelque peu au quatrième trimestre" mais avait estimé qu’elle devrait ensuite "reculer de nouveau dans le courant de 2027".

Lors de sa réunion trimestrielle de septembre, la BNS avait relevé sa prévision d’inflation pour 2026 à 0,7% (contre 0,6% attendu lors de sa précédente réunion trimestrielle de juin) et à 0,8% pour 2027 (contre 0,6% auparavant).

Avec le conflit au Moyen, l’inflation en Suisse, qui stagnait à 0,1% en début d’année, s’était subitement redressée, grimpant à 0,3% en mars, puis 0,6% en avril et mai, mais s’était ensuite tassée à 0,5% en juin, puis à 0,4% en juillet. Face aux tensions sur les cours du pétrole mais aussi au reflux du franc suisse face au dollar, elle était repartie à la hausse, remontant à 0,8% en août, puis à 1% en septembre.