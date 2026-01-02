Suisse-L'incendie de Crans-Montana a fait au moins 40 morts et 119 blessés, dont 14 Français

*

14 Français parmi les blessés, huit portés disparus

Les personnes décédées en cours d'identification

Une enquête est ouverte, la piste accidentelle privilégiée

(Actualisé avec conférence de presse)

par Dave Graham et Emma Farge

L'incendie qui a ravagé un bar bondé de la station de ski de Crans-Montana le soir du réveillon du Nouvel An a fait au moins 40 morts et 119 blessés, ont annoncé vendredi les autorités suisses, qui poursuivaient la délicate identification des corps.

Parmi les blessés figurent 14 Français. Huit autres ressortissants français n'ont pas encore été localisés, a fait savoir sur X le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot.

Les autres blessés sont 71 ressortissants suisses, 11 Italiens, quatre Serbes, un Bosniaque, un Belge, un Luxembourgeois, un Polonais, un Portugais, a détaillé Frédéric Gisler, commandant de la police cantonale valaisanne, lors d'une conférence de presse.

Sur les 119 blessés, 113 ont été formellement identifiés. Le pronostic vital est engagé pour "de très nombreuses personnes".

"Le destin d'environ 160 personnes a basculé", ont dit les autorités, tout en concédant, par la voix de la procureure générale du canton de Valais, qu'il "n'est pas possible en l'état" de savoir combien de personnes se trouvaient dans le bar au moment du sinistre. "Je ne sais même pas s'il sera possible d'avoir une réponse exacte", a dit Béatrice Pilloud.

Le bilan reste "évolutif", ont souligné les autorités suisses, précisant que l'identification des 40 personnes décédées se poursuivait "sans relâche" et prendrait du temps. Aucune information n'a été livrée à ce stade sur l'identité et la nationalité des défunts. De premières informations seront disponibles "au cours des jours qui suivent", a déclaré sur BFMTV Frédéric Gisler, qui n'entend pas "donner de fausses promesses".

L'ATTENTE DES FAMILLES

Une cinquantaine de blessés ont été pris en charge dans des pays voisins au sein d'établissements spécialisés pour grands brûlés. "D’ici ce soir, la France aura accueilli 11 personnes dans ses hôpitaux à Lyon, Metz, Nantes et en région parisienne", a précisé Jean-Noël Barrot.

Les parents de jeunes disparus ont lancé des appels, sur les réseaux sociaux notamment, pour obtenir des nouvelles tandis que les ambassades de nombreux pays s'efforçaient de déterminer si des victimes figurent parmi leurs ressortissants.

"Cela fait 30 heures que je cherche mon fils. L'attente est insupportable", a déclaré sur BFMTV Laetitia, mère d'un disparu âgé de 16 ans, Arthur. "S'il est à l'hôpital, je ne sais pas dans quel hôpital il est. S'il est à la morgue, je ne sais pas dans quelle morgue il est. Si mon fils est en vie, il est seul à l'hôpital et je ne peux pas être à ses côtés."

Un golfeur international italien âgé de 16 ans résidant à Dubaï et venu en famille à Crans-Montana, Emanuele Galeppini, est au nombre des personnes décédées, a annoncé la Fédération italienne de golf.

Selon un message posté sur le réseau X du club de football FC Metz, Tahirys Dos Santos, espoir du club âgé de 19 ans, a été grièvement blessé. Il serait hospitalisé à Stuttgart, en Allemagne.

Les experts utilisent des empreintes dentaires et autres échantillons d'ADN pour procéder aux identifications.

"Il y a tout un travail qui doit être fait parce qu'on est dans des informations tellement terribles et tellement sensibles qu'aucune information ne peut être donnée aux familles tant que nous ne sommes pas sûrs à 100% d'une information", a déclaré Mathias Reynard, conseiller d'Etat du canton du Valais, disant comprendre la douleur des familles qui sont dans l'incertitude.

La justice helvétique a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances du drame, dont l'origine serait accidentelle.

FEUX DE BENGALE

Les investigations s'orientent sur l'utilisation de "bougies incandescentes" et "feux de bengale" placés sur des bouteilles de champagne qui auraient mis le feu en quelques minutes au plafond de la discothèque du sous-sol équipé de mousses alvéolées acoustiques.

Un "embrasement très rapide et général", a dit Béatrice Pilloud qui indique que ces bougies festives sont en vente libre dans le commerce.

"Aucune responsabilité pénale" n'est pour l'heure établie, a précisé la procureure. Les gérants du Constellation, établissement prisé des adolescents dans cette station du sud-ouest de la Suisse, un couple de Français, ont été entendus en tant que "personnes appelées à donner des renseignements".

Les enquêteurs vont se pencher sur de récents travaux pratiqués dans le bar, où se trouvait la gérante mercredi soir, la conformité des dispositifs de sécurité et d'isolation, ainsi que des voies d'évacuation.

Axel, qui se trouvait dans le sous-sol au moment où l'incendie s'est déclenché, a raconté à la presse s'être caché derrière une table retournée pour échapper aux flammes, avant de monter à l'étage.

"Nous ne pouvions rien voir, j'étais à moitié étouffé", a-t-il dit, expliquant avoir utilisé une table, puis ses pieds, pour briser une fenêtre et sortir par un autre endroit que l'unique porte qui s'est révélée trop étroite pour permettre le passage de tous ceux qui tentaient de fuir l'incendie.

Des centaines de personnes ont rendu hommage aux victimes en déposant des fleurs ou allumant des bougies sur un autel improvisé en haut de la route menant au bar, bouclée par la police.

La Suisse a ordonné que le drapeau national soit mis en berne pendant cinq jours en signe de deuil et une cérémonie est prévue vendredi 9 janvier à Crans-Montana.

(Rédigé par Dave Graham et Emma Farge, avec Crispian Balmer et Christine Chen ; version française Etienne Breban et Elizabeth Pineau et Sophie Louet, édité par Nicolas Delame)