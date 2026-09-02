Suisse: L'auteur présumé de la fusillade lors d'une rave party a reconnu les faits

Fusillade meurtrière à Aarau

L'auteur présumé de ‌la fusillade qui a fait un mort et six blessés ​le week-end dernier lors d'une "rave party" à Aarau, dans le nord de la Suisse, a reconnu les faits, a annoncé ​mercredi la police.

L'homme de 43 ans, de nationalité suisse, s'est rendu aux autorités ​lundi, au lendemain des faits, ⁠dans un commissariat de police de la commune de Delémont, ‌à une cinquantaine de kilomètres d'Aarau, a précisé le commandant de la police du canton d'Argovie ​lors d'une conférence ‌de presse.

La police avait annoncé l'arrestation du suspect ⁠lundi, mais n'en avait pas précisé les circonstances. L'homme gardait le silence depuis lors.

"Nous pouvons dire avec certitude que l'homme ⁠arrêté est la ‌personne qui a tiré sur des participants à ⁠la rave dimanche", a déclaré Michael Leupold. "Nous pouvons donc ‌avancer, avec un haut degré de certitude, que ⁠la fusillade était l'oeuvre d'un seul individu, un ⁠auteur isolé."

L'identité de ‌l'assaillant n'a pas été divulguée comme le veut la loi suisse.

La ​police a retrouvé trois ‌armes dans sa voiture: un fusil d'assaut AK-47 et deux pistolets. Le fusil et ​l'un des deux pistolets ont été utilisés lors de la fusillade, selon les enquêteurs.

Une ressortissante italienne de ⁠22 ans a été tuée et six autres personnes ont été blessées. Deux personnes sont encore hospitalisées, mais leur état s'améliore.

Le suspect souffrirait de troubles psychologiques, selon le procureur général du canton d'Argovie.

(Reportage de John Revill; version française Zhifan Liu, édité ​par Sophie Louet)