 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Suisse-Incendie meurtrier dans un bar de Crans-Montana
information fournie par Reuters 01/01/2026 à 08:45

Plusieurs personnes ont trouvé la mort et d'autres ont été blessées lorsqu'un incendie s'est déclaré dans un bar de la station de ski de Crans-Montana, dans le sud-ouest de la Suisse, ont annoncé jeudi les autorités.

Le sinistre s'est produit à 1h30 (00h30 GMT) dans un établissement appelé "Le Constellation", a précisé la police dans un communiqué. Les médias suisses ont affirmé que l'incendie avait été déclenché par une explosion.

La zone a été entièrement bouclée et une interdiction de survol a été instaurée au-dessus de Crans-Montana, a ajouté la police, soulignant que la cause du feu restait indéterminée.

Plus de 100 personnes se trouvaient dans le bar au moment de l'explosion, a rapporté le média suisse Blick, citant la police.

(Shivani Tanna; version française Nicolas Delame)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank