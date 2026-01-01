Suisse-Incendie meurtrier dans un bar de Crans-Montana

Plusieurs personnes ont trouvé la mort et d'autres ont été blessées lorsqu'un incendie s'est déclaré dans un bar de la station de ski de Crans-Montana, dans le sud-ouest de la Suisse, ont annoncé jeudi les autorités.

Le sinistre s'est produit à 1h30 (00h30 GMT) dans un établissement appelé "Le Constellation", a précisé la police dans un communiqué. Les médias suisses ont affirmé que l'incendie avait été déclenché par une explosion.

La zone a été entièrement bouclée et une interdiction de survol a été instaurée au-dessus de Crans-Montana, a ajouté la police, soulignant que la cause du feu restait indéterminée.

Plus de 100 personnes se trouvaient dans le bar au moment de l'explosion, a rapporté le média suisse Blick, citant la police.

(Shivani Tanna; version française Nicolas Delame)