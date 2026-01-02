Suisse-Après l'effroi de l'incendie à Crans-Montana, la douloureuse tâche d'identifier les corps

(Actualisé avec Reynard et golfeur identifié)

par Dave Graham et Emma Farge

Les enquêteurs ont entrepris vendredi la douloureuse tâche d'identifier les corps des victimes de l'incendie qui a ravagé un bar bondé de la station de ski de Crans-Montana le soir du réveillon du Nouvel an, dans lequel une quarantaine de personnes ont perdu la vie.

Les autorités suisses ont déclaré que plusieurs jours pourraient être nécessaires pour identifier toutes les victimes du drame et établir un bilan définitif, certains corps étant complètement calcinés.

"Il y a tout un travail qui doit être fait parce qu'on est dans des informations tellement terribles et tellement sensibles qu'aucune information ne peut être donnée aux familles tant que nous ne sommes pas sûrs à 100% d'une information", a déclaré Mathias Reynard, conseiller d'Etat du canton du Valais.

Un golfeur international italien âgé de 16 ans résidant à Dubaï et venu en famille à Crans-Montana, Emanuele Galeppini, est au nombre des personnes décédées.

"La Fédération italienne de golf déplore le décès d'Emanuele Galeppini, un jeune athlète qui portait en lui une passion et des valeurs authentiques", peut-on lire dans un communiqué.

D'après les médias italiens, le jeune homme se trouvait dans le bar en compagnie de deux amis, qui ont été hospitalisés.

L'incendie survenu au "Constellation", un bar tenu par un couple de Français et prisé par les adolescents de la station de ski huppée du sud-ouest de la Suisse, a fait plus d'une centaine de blessés, souvent grièvement atteints.

"Entre 80 et 100 blessés" sont encore "en urgence absolue", a indiqué vendredi sur RTL le chef du département de la sécurité du canton du Valais, Stéphane Ganzer, évoquant un "bilan évolutif".

Les parents de jeunes disparus ont lancé des appels, sur les réseaux sociaux notamment, pour obtenir des nouvelles. Les ambassades de nombreux pays s'efforcent quant à elles de déterminer si leurs ressortissants figurent parmi les victimes.

Selon Nicolas Féraud, président de la commune de Crans-Montana, le premier objectif est d'identifier toutes les victimes, ce qui pourrait prendre plusieurs jours.

Mathias Reynard a précisé que les experts utilisent des empreintes dentaires et autres échantillons d'ADN.

DRAPEAUX EN BERNE

L'Italie et la France font partie des pays ayant déclaré que certains de leurs ressortissants étaient portés disparus.

Le ministère français des Affaires étrangères a fait savoir que neuf ressortissants français ont été blessés tandis que huit autres n'ont pas encore été localisés.

La France a accueilli trois blessés et va prendre en charge huit patients supplémentaires, a indiqué vendredi sur BFMTV Pascal Confavreux, porte-parole du ministre des Affaires étrangères.

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, est attendu ce vendredi à Crans-Montana, a déclaré l'ambassadeur d'Italie en Suisse, Gian Lorenzo Cornado.

Selon les autorités suisses, une quarantaine de personnes ont été tuées. L'Italie a avancé le chiffre de 47 morts, sur la base d'informations fournies par les autorités suisses.

Les 112 blessés ont tous été identifiés à l'exception de cinq d'entre eux, a précisé Gian Lorenzo Cornado. Six Italiens sont portés disparus et 13 sont hospitalisés, a-t-il ajouté.

La cause de l'incendie reste à déterminer, mais la piste d'un accident paraît établie.

Des témoignages de survivants et des images diffusées sur les réseaux sociaux suggèrent que le plafond du sous-sol du bar s'est enflammé après que des bougies festives projetant des étincelles ont été approchées trop près.

"Les images semblent assez claires", a jugé Stéphane Ganzer sur RTL, ajoutant que c'est "l'enquête qui devra déterminer si les matériaux [du plafond, NDLR] étaient adaptés".

Des centaines de personnes ont rendu hommage aux victimes en déposant des fleurs ou allumant des bougies sur un autel improvisé en haut de la route menant au bar, bouclée par la police. La Suisse a également ordonné que le drapeau national soit mis en berne pendant cinq jours en signe de deuil.

(Rédigé par Dave Graham et Emma Farge, avec Crispian Balmer et Christine Chen ; version française Etienne Breban et Elizabeth Pineau ; édité par Blandine Hénault et Sophie Louet)