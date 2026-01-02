Suisse-Après l'effroi de l'incendie à Crans-Montana, la douloureuse tâche d'identifier les corps

par Dave Graham et Emma Farge

Les enquêteurs se sont attelés vendredi à la douloureuse tâche d'identifier les corps des victimes de l'incendie qui a ravagé un bar bondé de la station de ski huppée de Crans-Montana lors d'une soirée du Nouvel an, dans lequel une quarantaine de personnes ont perdu la vie.

Les autorités suisses ont déclaré que plusieurs jours pourraient être nécessaires pour identifier toutes les victimes de l'incendie et établir un bilan définitif, certains corps étant complètement calcinés.

L'incendie, survenu dans l'établissement le "Constellation", un bar tenu par un couple de Français et prisé par les adolescents de la station de ski huppée du sud-ouest de la Suisse, a blessé plus de 100 personnes, dont la plupart grièvement.

"Entre 80 et 100 blessés" sont encore "en urgence absolue", a indiqué lundi sur RTL le chef du département de la sécurité du canton du Valais, Stéphane Ganzer, évoquant un "bilan évolutif".

Les parents de jeunes disparus ont lancé des appels pour obtenir des nouvelles de leurs proches. Les ambassades de nombreux pays s'efforcent quant à elles de déterminer si leurs ressortissants figurent parmi les victimes.

Nicolas Féraud, président de la commune de Crans-Montana, a déclaré que le premier objectif était d'attribuer des noms à toutes les victimes. Il a précisé que cela pourrait prendre plusieurs jours.

Mathias Reynard, conseiller d'Etat du canton du Valais, a déclaré que les experts utilisaient des échantillons dentaires et d'ADN pour l'identification de corps.

L'Italie et la France font notamment partie des pays qui ont déclaré que certains de leurs ressortissants étaient portés disparus.

Le ministère français des Affaires étrangères a fait savoir que neuf ressortissants français ont été blessés tandis que huit autres n'ont pas encore été localisés.

La France a accueilli trois blessés et va prendre en charge huit patients supplémentaires, a indiqué lundi Pascal Confavreux, porte-parole du ministre des Affaires étrangères sur BFMTV.

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, se rendra vendredi à Crans-Montana, a déclaré l'ambassadeur d'Italie en Suisse, Gian Lorenzo Cornado.

Selon les autorités suisses, une quarantaine de personnes ont été tuées. L'Italie a avancé le chiffre de 47 morts, sur la base d'informations fournies par les autorités suisses.

Les 112 blessés ont tous été identifiés, à l'exception de cinq d'entre eux, a précisé Gian Lorenzo Cornado. Six Italiens sont toujours portés disparus et 13 sont hospitalisés, a-t-il ajouté.

La cause de l'incendie n'est pas claire mais les autorités suisses ont déclaré qu'il semblait s'agir d'un accident plutôt que d'une attaque.

Certains témoignages de survivants et des images diffusées sur les réseaux sociaux suggèrent que le plafond du sous-sol du bar s'est enflammé après que des bougies étincelantes se sont approchées trop près.

"Les images semblent assez claires", a jugé Stéphane Ganzer sur RTL, ajoutant que c'est "l'enquête qui devra déterminer si les matériaux [du plafond, NDLR] étaient adaptés".

Des centaines de personnes ont rendu hommage aux victimes en déposant des fleurs ou allumant des bougies sur un autel improvisé en haut de la route menant au bar, que la police avait bouclée. La Suisse a également ordonné que le drapeau national soit mis en berne pendant cinq jours en signe de deuil.

(Rédigé par Dave Graham et Emma Farge ; avec Christine Chen ; version française Etienne Breban ; édité par Blandine Hénault)