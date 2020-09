Suez-Veolia : pas de décision sans les élus

Il y a quelques jours, la société Veolia a fait connaître son intention de racheter les participations détenues par le groupe Engie dans la société Suez, avec pour objectif d'en prendre le contrôle et de revendre une partie de ses activités.

S'il ne nous appartient pas de nous prononcer en faveur de tel ou tel, ou de porter une appréciation sur la décision prise par le groupe Engie, notre devoir, en tant qu'élus de la République, est d'assurer que cette opération, quels que soient les acteurs en présence, ne se fasse pas au détriment des usagers et contribuables, des collectivités locales et de l'emploi. En tant qu'élus, nous sommes les garants de l'accès de tous, à des conditions abordables, à ces services essentiels que sont les services publics de l'eau de l'assainissement et des déchets.

Ce sont ces seuls objectifs qui animent les choix que nous sommes amenés à faire lors de l'attribution de délégations de service public ou en gestion directe. Cette combinaison de modèles et d'opérateurs a fait ses preuves. La pluralité des acteurs en a été un élément déterminant. Le jeu de la saine et loyale concurrence a permis de faire émerger des solutions toujours plus innovantes. Ce sont nos concitoyens qui en ont été les premiers bénéficiaires.

La première fois qu'un opérateur du service public de l'eau serait exploité par un fonds

