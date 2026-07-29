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Suez réduit ses pertes au 1er semestre, des commandes "record" portent son chiffre d'affaires
information fournie par Boursorama avec AFP 29/07/2026 à 08:45
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( AFP / LUDOVIC MARIN )

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le spécialiste de l'eau et des déchets Suez a réduit de plus de moitié sa perte nette et vu son chiffre d'affaires progresser au premier semestre, porté par "un carnet de commandes record", selon des résultats communiqués mercredi.

La perte nette du groupe s'est établie à 49 millions d'euros, contre 121 millions d'euros au premier semestre 2025.

Hors amortissement lié au rachat de ses actifs après l'OPA réalisée par son rival Veolia, qui a pesé pour 73 millions d'euros, le résultat net serait positif, souligne le groupe.

Son chiffre d'affaires semestriel a progressé de 3,2% à 4,74 milliards d'euros, soutenu par "le développement des activités internationales, en hausse de près de 5%", et l'activité de traitement des déchets dangereux (+34%).

Cette progression dans cette activité à forte marge, une des priorités tracées par le nouveau directeur général, Xavier Girre, s'explique notamment par l'acquisition de Gruppo Ecosistem en Italie.

En France, le chiffre d'affaires des activités eau en France est en légère baisse de 1%, la progression en volume étant "compensée par un effet de prix et d'indexation temporairement défavorable".

L'Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements), un indicateur de rentabilité, a crû de 7,6% à 781 millions d'euros, grâce notamment aux "premiers effets du plan de transformation" mis en oeuvre par Xavier Girre.

Ce plan s'est notamment traduit par des mesures de mobilité interne et le développement de l'intelligence artificielle.

Lors d'une présentation des résultats, le groupe a mis en avant "une dynamique commerciale très solide, portée par un carnet de commandes de 3 milliards d'euros à l'international et en France", rappelant avoir remporté un contrat de gestion de l'eau à Oman, plus gros contrat du groupe au Moyen-Orient, pour deux milliards d'euros de chiffre d'affaires sur 15 ans.

Le groupe a également rappelé le gain d'un contrat de près d'un demi milliard d'euros sur dix ans, au nord de Londres dans la gestion des déchets.

Suez, qui n'est plus coté en bourse depuis l'OPA de son rival Veolia sur une partie de ses actifs, ne communique pas d'objectifs de résultats pour l'ensemble de l'exercice, mais entend "poursuivre dans ce sens à la suite de ces premiers résultats".

Environnement
Résultats d'entreprise

1 commentaire

  • 09:25

    Faudrait changer la photo car Suez n'est plus à la CB21 mais à Altiplano.

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