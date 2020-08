Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suède: Troubles à Malmö après des actes anti-Islam, dit la police Reuters • 29/08/2020 à 11:19









SUÈDE: TROUBLES À MALMÖ APRÈS DES ACTES ANTI-ISLAM, DIT LA POLICE STOCKHOLM (Reuters) - Une émeute a éclaté vendredi à Malmö, ville du sud de la Suède, où au moins 300 personnes se sont réunies pour protester contre des actes anti-Islam, a déclaré la police. Un porte-parole a indiqué que les manifestants ont jeté des objets en direction d'officiers de police et que des pneus ont été incendiés. Ces incidents sont survenus après qu'une copie du Coran a été brûlée plus tôt dans la journée par des extrémistes de droite. Les tensions se sont exacerbées à l'endroit même où le Coran a été brûlé, a précisé le porte-parole de la police. Des manifestations anti-Islam ont eu lieu après que Rasmus Paludan, chef du file du parti d'extrême droite danois Ligne dure, s'est vu refuser la permission d'organiser un meeting à Malmö et a été stoppé à la frontière entre le Danemark et la Suède, a rapporté le journal Daily Aftonbladet. (Helena Soderpalm; version française Jean Terzian)

