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Suède-Magdalena Andersson chargée une nouvelle fois de former un gouvernement
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 12:53

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Le président conservateur du Parlement suédois a de nouveau chargé vendredi la présidente du Parti social-démocrate de former un gouvernement, alors que Magdalena Andersson s'estime dans l'incapacité de constituer une coalition faute d'accord au sein du bloc de centre-gauche qui a remporté de justesse les élections législatives du 13 septembre.

L'opposition de gauche, composée du Parti social-démocrate, du Parti de gauche, des Verts et des centristes, compte 176 sièges au Parlement contre 173 pour la coalition du Premier ministre conservateur sortant Ulf Kristersson.

Lundi, Magdalena Andersson avait déclaré renoncer à former un gouvernement en raison de désaccords entre partis de gauche et centriste. En cause : la décision du Parti de gauche, annoncée durant le week-end, de soutenir un candidat des Modérés (centre-droit) à la présidence du Parlement, ce qui, selon Magdalena Andersson, compromet la formation d'un gouvernement.

La présidente du Parti social-démocrate devra rendre sa décision finale d'ici le 12 octobre, ou bénéficier d'un délai supplémentaire dont la durée ferait l’objet de discussions, a indiqué le président du Parlement, Andreas Norlén, lors d'une conférence de presse. Il a ajouté qu'un vote aura très certainement lieu après sa deuxième tentative.

Rien n’indique pour l’instant qu'Ulf Kristersson rencontrerait moins d’obstacles pour former un gouvernement, puisqu’il devrait obtenir le soutien d’au moins un parti du bloc de centre-gauche tout en conservant celui des Démocrates suédois, un parti d’extrême droite.

Le président du Parlement suédois peut former quatre demandes en vue de la constitution d'un gouvernement. Si toutes les tentatives échouent, de nouvelles élections législatives sont convoquées.

(Rédigé par Simon Johnson et Anna Ringstrom ; Version française Rihab Latrache, édité par Sophie Louet)

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