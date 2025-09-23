 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Suède: La banque centrale abaisse son principal taux à 1,75%
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 10:21

Le gouverneur de la Riksbank, la banque centrale suédoise, Erik Thedéen

Le gouverneur de la Riksbank, la banque centrale suédoise, Erik Thedéen

La Riksbank, la banque centrale suédoise, a abaissé mardi son principal taux directeur à 1,75% et a laissé entendre que les taux devraient rester inchangés pendant un certain temps si les perspectives d'inflation et de croissance économique n'évoluent pas.

"Afin de continuer à soutenir l'activité économique et de stabiliser l'inflation au niveau de l'objectif à moyen terme, le conseil des gouverneurs a décidé de réduire le taux directeur de 0,25 point de pourcentage, à 1,75%", écrit la Riksbank dans un communiqué.

"Si les perspectives sur l'inflation et l'activité économique se maintiennent, le taux directeur devrait rester à ce niveau pendant un certain temps", poursuit la banque.

La Riksbank a mis en balance une inflation globale supérieure à l'objectif et une économie au ralenti depuis le début de l'année.

Les responsables de la fixation des taux sont de plus en plus convaincus que les pressions sur les prix sont essentiellement temporaires, même si le chiffre global de l'inflation, actuellement à 3,2%, demeure élevé par rapport à l'objectif de 2,0% de la banque centrale.

Les perspectives économiques se sont cependant améliorées. Le gouvernement suédois a dit, lors de la présentation lundi du budget, tabler sur une croissance qui grimperait à 3,1% en 2026.

La plupart des analystes interrogés par Reuters ne s'attendaient pas à une modification des taux directeurs de la Riksbank.

(Reportage Simon Johnson, Johan Ahlander et Niklas Pollard à Stockholm, Terje Solsvik à Oslo; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)

Banques centrales
Devises
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank