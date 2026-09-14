Suède-L'opposition de centre-gauche en légère avance après des législatives serrées

(Actualisé avec détails)

par Anna Ringstrom et Simon Johnson

L'opposition suédoise de centre-gauche semblait en passe lundi matin de remporter les élections législatives organisées dimanche, détenant une légère avance selon des résultats partiels, ce qui lui permettrait de stopper le virage conservateur du pays, à la tradition progressiste.

Alors que la plupart des voix ont été dépouillées, l'opposition dispose pour le moment, selon l'autorité électorale, d'une avance de trois sièges au Riksdag, le Parlement monocaméral suédois de 349 sièges.

Une victoire du centre-gauche mettrait un terme au glissement vers la droite de la Suède observé ces quatre dernières années, notamment en matière d'immigration, sujet sur lequel Stockholm a durci ses textes.

D'après l'autorité électorale, le bloc de centre-gauche, dirigé par la cheffe de file des sociaux-démocrates Magdalena Andersson - qui a occupé le poste de Première ministre de novembre 2021 à octobre 2022 - est donné victorieux de 176 sièges.

La coalition de droite du Premier ministre sortant Ulf Kristersson est créditée de 173 sièges, montrent les résultats partiels.

"Si ce résultat se confirme, la Suède aura un nouveau gouvernement", a déclaré Magdalena Andersson à ses partisans après la publication des résultats préliminaires dimanche soir.

Les Démocrates de Suède, parti d’extrême droite qui espéraient intégrer le gouvernement pour la première fois en cas de victoire du bloc au pouvoir, a perdu environ 11 sièges, selon les projections.

Aucun camp politique n'a toutefois revendiqué la victoire, ni reconnu sa défaite, pour le moment, alors que 353 circonscriptions électorales - sur environ 6.000 - restent à dépouiller et que les votes des électeurs à l'étranger ne devraient pas être comptabilisés avant mercredi.

Lundi, les blocs n'étaient séparés que par 0,45% des voix.

Si la victoire du centre-gauche se confirme, la formation d’un gouvernement pourrait prendre un certain temps. Magdalena Andersson deviendra Première ministre dans ce scénario, mais on ignore encore quels autres partis feront partie de son gouvernement.

Le Parti du Centre a refusé de partager le pouvoir avec le Parti de Gauche, qui affirme qu’il doit faire partie de toute coalition.

Magdalena Andersson, devenue en novembre 2021 la première femme à diriger la Suède, a promis aux électeurs une augmentation des dépenses sociales, un système fiscal plus équitable et une priorité accordée à la cohésion sociale.

Mais elle ne devrait pas assouplir les règles en matière d’immigration, comme le réclament les partis de gauche alliés, affirmant que la Suède doit maintenir sa ligne dure.

En cas de nouveau mandat d'Ulf Kristersson, un programme encore plus strict dans le domaine de l'immigration serait mis en place.

Au cours de la campagne électorale, le dirigeant conservateur s'est affranchi d'un tabou en exprimant son intention d'offrir des ministères aux Démocrates de Suède, un parti plongeant ses racines dans la mouvance néo-nazie, avec le but d'ancrer la coalition gouvernementale à droite.

Nombre d'électeurs de droite ont dit penser qu'une victoire de leur camp équivaudrait à une validation des mesures ayant selon eux contribué à réduire la criminalité et de la politique anti-immigration mise en oeuvre par le gouvernement sortant.

Toutefois, certains Suédois ont fait part de leurs craintes, disant considérer que l'invitation formulée par Ulf Kristersson à l'extrême droite dépassait les limites.

(Niklas Pollard, Simon Johnson, Johan Ahlander et Tom Little, avec la contribution de Greta Rosen Fondahn, Marie Mannes, Terje Solsvik et Justyna Pawlak; version française Camille Raynaud, Tangi Salaün, Jean Terzian et Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)