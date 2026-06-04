Suède-L'opposition de centre-gauche donnée gagnante aux élections de septembre - sondage

Les partis d'opposition de centre-gauche suédois sont bien placés pour remporter les élections législatives de septembre, selon un sondage publié jeudi, l'actuelle coalition gouvernementale de droite en place, soutenue par l'extrême-droite, accusant un retard de plus de 10 points.

Les Suédois se rendront aux urnes le 13 septembre et la campagne bat déjà son plein, avec la criminalité des gangs, le coût de la vie, la sécurité, l'immigration et l'approvisionnement énergétique au cœur des débats.

Ce sondage, compilé par l'office des statistiques nationales, montre que les quatre partis de gauche totalisent à ce stade 55,2% des intentions de vote, contre 48,9% obtenus lors des élections de 2022.

Le soutien à l'actuelle coalition au pouvoir du Premier ministre Ulf Kristersson, y compris en tenant compte des intentions de vote recueillis par le parti d'extrême droite Démocrates suédois, ressort à 42,6% selon le sondage, contre un total de 49,6% atteint en 2022.

Les sociaux-démocrates de Magdalena Andersson, qui a été Première ministre entre 2021 et 2022, sont crédités de 33,9% des voix, ce qui en ferait le premier parti du pays, contre 30,3% il y a quatre ans, un de ses plus bas scores en 100 ans.

(Anna Ringstrom, Version française Benoit Van Overstraeten)