Suède-Andersson redit ne pas être en mesure de former un gouvernement

La présidente du Parti social-démocrate suédois, Magdalena Andersson, a de nouveau annoncé mardi ne pas être en mesure d'obtenir un soutien suffisant pour former un nouveau gouvernement après la courte victoire du bloc de centre-gauche aux élections législatives du 13 septembre.

Le bloc de centre-gauche, composé de quatre partis, a remporté 176 sièges lors des élections législatives, contre 173 pour la coalition de droite au pouvoir.

Magdalena Andersson avait déjà déclaré fin septembre ne pas pouvoir former de gouvernement après qu'un des quatre membres du bloc, le Parti de gauche, avait dit soutenir un candidat issu du centre droit pour la présidence du Parlement.

"Le processus n'a pas assez avancé. Je n'ai pas finalisé un accord avec les autres partis", a-t-elle dit à la presse après avoir informé Andreas Norlen, le président du Riksdag, le parlement suédois, de l'état d'avancement de ses pourparlers.

Ce dernier avait dit au début du mois qu'il organiserait un vote jeudi sur la possibilité de voir Magdalena Andersson former un gouvernement.

En cas de vote négatif, le président du Parlement suédois devrait se tourner vers le Premier ministre sortant Ulf Kristersson pour déterminer si celui-ci est en mesure de former un gouvernement, bien qu'il ait annoncé sa démission le 17 septembre.

Le parti modéré, qu'il dirige, est le deuxième parti politique du pays après les sociaux-démocrates.

Rien n'indique à ce stade qu'Ulf Kristersson - qui avait annoncé son intention de faire rentrer au Parlement les Démocrates de Suède, parti d'extrême-droite en cas de victoire aux élections - ait de meilleures chances de réussite que Magdalena Andersson de former un gouvernement.

Et, en cas d'échec d'Ulf Kristersson, elle se verrait offrir une nouvelle occasion de mettre sur pied une coalition gouvernementale.

Le président du Parlement suédois peut former quatre demandes en vue de la constitution d'un gouvernement. Si toutes les tentatives échouent, de nouvelles élections législatives sont convoquées.

En 2018, le social-démocrate Stefan Löfven avait mis 134 jours à former un nouveau gouvernement.

(Anna Ringstrom et Simon Johnson, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Zhifan Liu)