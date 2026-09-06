Sud: six départements en vigilance orange canicule lundi

Météo-France a enregistré ce week-end des températures inédites pour un mois de septembre dans plusieurs localités ( AFP / Martin LELIEVRE )

Six départements du sud et du sud-est de la France sont placés en vigilance orange dimanche et lundi par Météo-France, qui prévient que les températures devraient nettement baisser mercredi.

Ardèche, Aude, Drôme, Gard, Hérault, et Vaucluse resteront à l'orange dimanche et lundi, indique le prévisionniste, qui a enregistré ce week-end des températures inédites pour un mois de septembre dans plusieurs localités.

Des valeurs encore jamais atteintes pour un mois de septembre ont été très fréquemment enregistrées dimanche dans plusieurs villes comme Albi dans le Tarn (39,2°C), à Auch dans le Gers (38,4°C), à Aurillac dans le Cantal (34°) mais aussi en Bretagne à Quintenic (32,6°C), a indiqué Météo-France à l'AFP en début de soirée. Plusieurs villes ont battu des records établis les jours précédents.

Plusieurs stations ont approché ou dépassé les 40°C et le prévisionniste doit les étudier plus précisément afin de savoir si le record absolu pour un mois de septembre (40,2°C, enregistrés le 12 septembre 2022 dans les Landes) a été battu.

"Lundi, les fortes chaleurs résisteront sur le Sud-Est, et notamment du Languedoc à la vallée du Rhône avec des maximales atteignant encore 35 à 38°C, voire ponctuellement 39°C, tandis qu'une baisse sensible interviendra sur le Sud-Ouest", a ajouté le prévisionniste.

"Mardi les températures baisseront d'un cran sur le Sud-Est, avant une très nette baisse mercredi à la faveur d'une perturbation pluvio-orageuse active."

Les Pyrénées-Orientales sont repassés en vigilance jaune dimanche.

Cet épisode intense est le dernier d'une série de vagues de chaleur enregistrées ces derniers mois.

La France a "vécu l'été le plus chaud jamais enregistré depuis le début des mesures en 1900", a indiqué cette semaine la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, lors de la présentation du bilan climatique de l'été au siège de Météo-France.

Sur la seule période d'été, qui dure de juin à août pour les météorologues, le pays a connu trois vagues de chaleur dont l'une, fin juin, a atteint un record d'intensité et une autre, de fin juillet au mois d'août, a égalé avec 23 jours le record de la plus longue vague jamais enregistrée en France, qui datait de 1983.