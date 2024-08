Succès des transports pour les JO de Paris : Valérie Pécresse salue un "exploit" et un "exemple" pour l'avenir

A une semaine de la fin des Jeux olympiques, la présidente de la région Île-de-France a fait l'éloge de l'organisation et des nouveautés du réseau francilien, qui ont passé avec succès le test des premiers jours de compétition.

Valérie Pecresse, sur un chantier du "Grand Paris Express", le 3 avril 2024 ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"Ce sont des choses qui changement complètement le visage de l'Île-de-France". A un peu plus de la mi-parcours des Jeux olympiques de Paris 2024, Valérie Pécresse s'est félicitée de la bonne tenue des transports en commun pour l'évènement mondial, dont les premières épreuves ont débuté mercredi 24 juillet.

"Ce qu'il faut que tous les Français réalisent, c'est que c'est un petit exploit de faire des Jeux 100% accessibles en transports en commun", a t-elle salué à l'antenne de France Inter, lundi 5 août. "C'est un exploit d'organisation, mais aussi écologique", se félicite t-elle, mentionnant les transports "100% décarbonés" déployés autour des sites de compétition, électriques ou au biogaz.

La présidente de la région Île-de-France se ainsi félicite d'un exemple dont pourront s'inspirer les prochains pays-hôtes des Jeux olympiques. "Cette médaille d'or, si jamais nous l'avons, -on a encore une semaine à bien fonctionner- on va la garder pendant longtemps!" , juge t-elle.

"A mon avis, on sera pas détrônés par Los Angeles si vous voyez ce que je veux dire", ajoute t-elle, en allusion aux différences de réseaux de transport entre la "Cité des anges" californienne, où se tiendront les Jeux 2028, et la capitale française.

"Ma plus belle récompense"

"Ils n'ont pas du tout le réseau de transports que nous avons. Et pour les Jeux, nous l'avons encore étoffé. La grande surprise des spectateurs qui arrivent, c'est de pouvoir arriver de l'aéroport d'Orly directement dans Paris avec la nouvelle ligne 14, c'est de découvrir la gare de Saint-Denis Pleyel RER (qui dessert le Stade de France, ndlr)", énumère t-elle, évoquant par ailleurs le chantier toujours en cours du RER E de la Défense jusqu'à la Gare du Nord. "Ce sont des choses qui changent complètement le visage de l'Île-de-France. La joie, le bonheur des spectateurs dans le métro, dans le RER, c'est ma plus belle récompense", a t-elle commenté.

La desserte de l'ouest parisien et notamment du Parc des Princes et de Roland-Garros, qui suscitait de l'inquiétude, n'a pas posé de souci majeur, avait ainsi relevé vendredi Laurent Probst, directeur général d'Ile de France Mobilités Le RER C a pris 20% du trafic, les navettes de bus depuis la porte Dauphine et Charles de Gaulle-Etoile ont fonctionné à plein, ne laissant que 50% des flux sur la 9 qui n'aurait pas pu absorber l'ensemble des voyageurs autrement. Les Franciliens ont aussi rapidement adopté la ligne 14 d'après IDFM, puisque 20% des spectateurs du Stade de France l'utilisent pour s'y rendre. L'application Transports Publics Paris 2024 développée par IDFM a aussi dépassé les 750.000 téléchargements.

Les Jeux Olympiques, qui s'achèveront dimanche 11 août seront suivis des Jeux paralympiques, organisés du 28 août au 8 septembre.