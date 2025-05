Strasbourg : l’as Diarra

Capitaine et indispensable à Strasbourg, Habib Diarra s’est imposé en quatre ans comme l’un des meilleurs milieux de Ligue 1, un championnat qu’il pourrait quitter cet été. Il n’a que 21 ans, mais celui qui marche dans les traces de son papa en sélection a pris le temps d’apprendre.

Si on vous demande ce que vous aviez fait dans votre vie à 21 ans, peut-être diriez-vous que vous avez célébré votre majorité US, votre premier job, votre première voiture ou peut-être encore votre premier appartement. Vous ne direz en revanche certainement pas que vous comptiez déjà plus de 100 matchs en pro, que vous étiez capitaine de votre équipe ou encore que vous vous étiez permis le luxe de dire non à Thierry Henry. Sauf, peut-être, si vous vous appelez Habib Diarra. Avec quatre saisons chez les pros dans les pattes, le milieu de terrain est devenu la figure du Racing Club de Strasbourg, l’un des rares vestiges de son identité profonde, qui s’effrite depuis l’arrivée de BlueCo. Il est aussi devenu international sénégalais et se présente déjà comme l’un des visages d’une sélection qui nourrit de grandes ambitions pour les années à venir. Voilà un homme pressé, qui ne regarde pas en arrière, sauf pour se rappeler d’où il vient.

Grand Est, argent de poche et références

Capitaine de Strasbourg à seulement 20 ans au début de cette saison à peine achevée, Habib Diarra s’est imposé parmi les meilleurs milieux de Ligue 1 (avec une nomination au trophée Marc-Vivien Foé à la clé). Un championnat qu’il pourrait quitter cet été, la Premier League lui faisant les yeux doux. Ce serait un sacré changement pour celui qui est né à Guédiawaye, au Sénégal, mais qui a passé ue grande partie de ses vingt premières années dans la région collée à la frontière allemande. Il a 4 ans quand il débarque à Mulhouse, où il enchaîne les surclassements, avant d’intégrer le pôle espoir du Grand Est à Nancy, à 13 ans.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com