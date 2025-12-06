Strasbourg chute encore et s'éloigne du top 4
Toulouse 1-0 Strasbourg
Buts : Emersonn (18 e ) pour le Téfécé
Rien ne va plus en Alsace !…
FL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Strasbourg chute encore et s'éloigne du top 4
Buts : Emersonn (18 e ) pour le Téfécé
Rien ne va plus en Alsace !…
FL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Leeds 3-3 Liverpool Buts : Calvert-Lewin (73 e , SP), Stach (75 e ) et Tanaka (90 e +6) pour Leeds // Ekitiké (48 e et 50 e ) et Szoboszlai (80 e ) pour Liverpool Aucun tir cadré en première période, pour Liverpool ?… FC pour SOFOOT.com
Real Betis 3-5 FC Barcelone Buts : Antony (6 e ) et Llorente (85 e ) pour les Verdiblancos // Torres (11 e , 13 e , 40 e ), Bardghji (31 e ) et Yamal (SP, 59e) pour les Blaugranas Petite vibe Manchester City-Fulham en Liga.… FL pour SOFOOT.com
La France affrontera le Sénégal le 16 juin prochain pour son premier match de la coupe du monde de football 2026, qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet prochains et sera organisée conjointement par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. Le coup d'envoi de la ... Lire la suite
Inter 4-0 Côme Buts : Martinez (11 e ), Thuram (59 e ), Çalhanoglu (80 e ) et Augusto (86 e ) Une chose est certaine, Alvaro Morata n’était pas le meilleur attaquant de cet Inter-Côme.… FC pour SOFOOT.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer