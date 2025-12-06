information fournie par So Foot • 06/12/2025 à 20:02

Le duo Marcus Thuram-Lautaro Martinez fait (de nouveau) des merveilles

Inter 4-0 Côme

Buts : Martinez (11 e ), Thuram (59 e ), Çalhanoglu (80 e ) et Augusto (86 e )

Une chose est certaine, Alvaro Morata n’était pas le meilleur attaquant de cet Inter-Côme.…

FC pour SOFOOT.com