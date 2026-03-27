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Strasbourg a perdu son meilleur élément cette nuit
information fournie par So Foot 27/03/2026 à 09:05

Strasbourg a perdu son meilleur élément cette nuit

Strasbourg a perdu son meilleur élément cette nuit

Une blessure qui ne fait les affaires de personne. Convoqué avec l’Argentine pour préparer la Coupe du monde 2026, Joaquin Panichelli a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit . À quelques heures d’affronter la Mauritanie en match amical, le Strasbourgeois s’est blessé lors du dernier entraînement.

#ParteMédico El futbolista Joaquín Panichelli sufrió hoy un traumatismo en su rodilla derecha y será evaluado mañana con estudios complementarios. pic.twitter.com/XMx6LcNxcN…

AR pour SOFOOT.com

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