Strasbourg a perdu son meilleur élément cette nuit

Strasbourg a perdu son meilleur élément cette nuit

Une blessure qui ne fait les affaires de personne. Convoqué avec l’Argentine pour préparer la Coupe du monde 2026, Joaquin Panichelli a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit . À quelques heures d’affronter la Mauritanie en match amical, le Strasbourgeois s’est blessé lors du dernier entraînement.

#ParteMédico El futbolista Joaquín Panichelli sufrió hoy un traumatismo en su rodilla derecha y será evaluado mañana con estudios complementarios. pic.twitter.com/XMx6LcNxcN…

AR pour SOFOOT.com