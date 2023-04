Stokomani, Action, Gifi… Ils promettent tous de vaincre l’inflation

Fin mars, non loin de Paris, à Plaisir, l'enseigne Stokomani a lancé son nouveau concept : de bonnes affaires et rien que de bonnes affaires aux rayons textile, maison, hygiène et beauté… avec des marques réputées telles Ralph Lauren, Calvin Klein, Puma, Sitram et Tefal, L'Oréal, Nivea. Il y en a pour tous les styles. L'objectif est de rendre la visite du magasin la plus agréable possible pour le client, et même de proposer « un concept un peu joyeux », a expliqué Moez-Alexandre Zouari, l'homme d'affaires propriétaire de ce réseau.

Concrètement, le magasin, qui s'étend sur 1 800 mètres, a été divisé en 13 zones, aisément identifiables par des néons de couleurs différentes, où se mêlent des produits d'entrée de gamme à des prix cassés et des articles de grandes marques. Cette nouvelle offre vient renforcer le système maison, qui promet des réductions allant jusqu'à 70 % sur quelque 200 marques et 18 000 références commercialisées en moyenne durant l'année. Créée en 1961, l'enseigne propose 2 000 produits à moins de 2 euros. L'année dernière, elle a enregistré un rondelet chiffre d'affaires de 800 millions d'euros.

M. Gifi, ses petits prix et ses folies

45 % des ventes de l'enseigne sont issues du déstockage, de vêtements, de produits d'hygiène… Cette année, Stokomani a racheté, par exemple, la collection printemps-été 2023 de Camaïeu, qui n'avait encore jamais été déballée pour

... Source LePoint.fr