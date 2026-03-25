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Stocks de missiles PrSM, THAAD : "sur le pied de guerre", le Pentagone mobilise les géants américains de la défense pour accélérer la production
information fournie par Boursorama avec Media Services 25/03/2026 à 14:47

Plusieurs accords ont été passés avec les poids-lourds Lockheed Martin, BAE Systems et Honeywell Aerospace. Objectif : approvisionner les stocks de missiles entamés par la campagne militaire au Moyen-Orient.

Des bombiers américains B-52 Stratofortress et B-1 Lancer, à la base de Fairford (Royaume-Uni), en mars 2026 (illustration) ( AFP / HENRY NICHOLLS )

Des bombiers américains B-52 Stratofortress et B-1 Lancer, à la base de Fairford (Royaume-Uni), en mars 2026 (illustration) ( AFP / HENRY NICHOLLS )

Près d'un mois après le début des frappes contre l'Iran menées par les Etats-Unis et Israël, le ministère américain de la Défense a annoncé mercredi 25 mars des accords avec des industriels de la défense pour mettre sa production de missiles "sur le pied de guerre". Le conflit au Moyen-Orient, les vagues de frappes menées contre le régime de Téhéran ainsi que l'utilisation des systèmes d'interception antimissile, pousse Washington à dépenser ses munitions à un rythme soutenu.

Précieuses têtes chercheuses

La grande utilisation de missiles intercepteurs par les Etats-Unis, Israël et les pays du Golfe pour faire face aux attaques de représailles de l'Iran interroge quant à l'étendue des stocks de ces armes très coûteuses dont disposent ces armées. Le Pentagone a ainsi annoncé un quadruplement de la production d'un composant essentiel pour les THAAD, un système antimissiles de haute altitude considéré comme l'un des plus perfectionnés au monde, et très utilisé ces dernières semaines au Moyen-Orient.

Cet accord avec Lockheed Martin et BAE Systems porte sur les têtes chercheuses des missiles. Fin janvier, Lockheed Martin avait déjà annoncé une accélération de sa production de THAAD d'une centaine à environ 400 par an d'ici quelques années.

C'est avec ce même géant américain de l'industrie de défense que le ministère a annoncé un accord pour "accélérer" la production des PrSM, un missile balistique tactique utilisé pour la première fois au combat contre l'Iran. Il est le successeur du célèbre missile sol-sol ATACMS, notamment utilisés sur le théâtre ukrainien grâce aux systèmes de lance-roquettes multiples HIMARS.

Cet accord "place l'industrie de la défense sur le pied de guerre" et permet de "construire l'arsenal de la liberté", affirme le Pentagone dans son communiqué. La production du PrSM va ainsi quadrupler, a assuré Lockheed Martin dans un communiqué séparé. Washington a fait part d'un 3e accord avec Honeywell Aerospace pour doper la production de "composants critiques pour le stock de munitions américaines", dont de l'électronique.

Proche orient
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