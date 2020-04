Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicroelectronics prévient d'une baisse de son CA au 2e trimestre Reuters • 22/04/2020 à 08:51









STMICROELECTRONICS PRÉVIENT D'UNE BAISSE DE SON CA AU 2E TRIMESTRE (Reuters) - Le fabricant de semiconducteurs STMicroelectronics a dit mercredi s'attendre à une baisse d'environ 10% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre par rapport au premier en raison des contraintes opérationnelles et logistiques liées aux mesures gouvernementales actuellement en vigueur et à la baisse de la demande dans sa division automobile. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires a augmenté de 7,5%, à 2,23 milliards de dollars, porté par des ventes plus élevées pour les produits "Imaging", analogiques et microcontrôleurs. Le chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre devrait s'élever à 2,0 milliards de dollars, en baisse de 10,3 % en variation séquentielle. La marge pour le deuxième trimestre devrait s'élever à 34,6% contre 37,9% au premier trimestre, a encore précisé le groupe. Dans un communiqué séparé, STMicroelectronics a annoncé que son conseil de Surveillance proposait une réduction du montant du dividende 2019 de 0,24 dollar, à 0,168 dollar par action, avec l'autorisation d'envisager, au cours du mois de septembre 2020, de l'augmenter jusqu'à un maximum de 0,24 dollar par action. (Zuzanna Szymanska à Gdansk, Blandine Hénault pour la version française, édité par Nicolas Delame)

