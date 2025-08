Stéphane Gilli : « Je sens un regard bienveillant »

Lucide et ambitieux.

Lors d’un entretien accordé à L’Équipe , Stéphane Gilli, l’entraîneur du Paris FC, a évoqué le changement de statut du club francilien, qui vient d’accéder à la Ligue 1 pour la première fois depuis 46 ans : « D’un point de vue médiatique, ça n’a rien à voir avec la L2, détaille l’ancien adjoint du Maroc. Mais après, à notre avantage, on n’a jamais autant parlé de nous depuis l’annonce du rachat du club en novembre . On connaît les attentes, on a envie de prouver. On sent une ferveur en effet, une curiosité. Les gens parlent du Paris FC qui va combler l’attente du deuxième club à Paris. Je sens un regard bienveillant. » …

TM pour SOFOOT.com