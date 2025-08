Un ex-Lensois de retour en Ligue 1

C’est le retour de ton piston préféré.

Ce mardi soir, Rennes a officialisé la venue en prêt de Przemysław Frankowski pour un an en provenance de Galatasaray, avec possibilité d’une prolongation d’une année supplémentaire et d’une option d’achat estimée autour des six millions d’euros. Le prêt payant a coûté 2,75 millions d’euros aux dirigeants bretons. Peu en vue en Turquie, et quinze matchs disputés avec le club stambouliote, le Polonais va retrouver la Ligue 1 seulement six mois après l’avoir quitté, et un passage conséquent du côté de Lens.…

TJ pour SOFOOT.com