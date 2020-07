Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Steinhoff cède sa part dans Conforama à Mobilux, maison mère de But Reuters • 08/07/2020 à 13:20









STEINHOFF CÈDE SA PART DANS CONFORAMA À MOBILUX, MAISON MÈRE DE BUT JOHANNESBURG (Reuters) - Le distributeur sud-africain Steinhoff International a annoncé mercredi qu'il allait céder sa part dans Conforama France à Mobilux, la maison mère de But. "Cette cession permettra d'assurer l'avenir de Conforama France, de libérer le groupe de ses engagements sur cette activité et de générer de la trésorerie afin de réduire la dette détenue actuellement par Conforama France", écrit Steinhoff dans un communiqué. Steinhoff International, propriétaire de plus de 40 enseignes, se bat pour sa survie après avoir admis en décembre 2017 des irrégularités comptables. L'enseigne d'ameublement française Conforama, frappée par les conséquences de la crise du coronavirus, a dit le mois dernier envisager un adossement à Mobilux. (Tanisha Heiberg; version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

