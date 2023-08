Steaks végétaux : les ventes s'effondrent, la start-up vegan Beyond Meat malmenée en Bourse

L'entreprise s'attend à une baisse de son chiffre d'affaires de 9 à 14% sur un an.

L’appétit pour les succédanés de steaks et de saucisses d'origine végétale a fortement reculé ces derniers mois, provoquant de remous important pour la start-up végan américaine Beyond Meat, qui a lourdement chuté mardi 8 août à la Bourse de New York.

A Wall Street, le titre a lâché 14,27% à 13,10 dollars , un plus bas en un mois. Fondée en 2009, la start-up avait fait son entrée à Wall Street en mai 2019 au prix de 25 dollars. Elle a annoncé lundi soir après la fermeture du marché new-yorkais une chute de 30,5% de son chiffre d'affaires entre avril et juin à 102,1 millions de dollars. C'est inférieur au consensus des analystes qui tablaient sur 108 millions.

Cette contreperformance s'explique par une baisse des volumes de produits vendus sur un an (-23,9%) —surtout que le deuxième trimestre 2022 avait profité de l'essor de Beyond Meat Jerky— et par une baisse des revenus par poids (-8,6%), a expliqué la société dans un communiqué.

Perte nette de 55 millions de dollars

La demande a été "faible" aux États-Unis, que ce soit de la part du consommateur dans les magasins ou de celle des services de restauration. La perte nette ressort à 55 millions de dollars. Rapportée par action -référence pour les marchés—, elle s'établit à 83 cents contre une perte nette de 1,53 dollar un an plus tôt. Ce qui correspond aux anticipations des analystes.

"L'environnement opérationnel continue d'être affecté par des incertitudes liées à la situation macro-économique, y compris une faible demande pour la catégorie des (substituts de) viandes à base de plantes, une inflation élevée, la hausse des taux d'intérêt" en particulier, a souligné Beyond Meat.

En conséquence, l'entreprise s'attend pour l'exercice en cours à un chiffre d'affaires compris entre 360 et 380 millions de dollars, soit une baisse de 9 à 14% sur un an.

Elle avait prévu de parvenir à un flux de trésorerie positif dans le courant du second semestre mais, compte tenu des "vents contraires et en prévision de leur impact sur le chiffre d'affaires", "il est improbable d'y parvenir dans ce calendrier", a-t-elle prévenu.