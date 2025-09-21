 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Starmer va annoncer la reconnaissance d'un Etat palestinien par la Grande-Bretagne
information fournie par Reuters 21/09/2025 à 12:17

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, devrait officiellement annoncer ce dimanche la reconnaissance par la Grande-Bretagne d'un Etat palestinien.

Un certain nombre d'autres pays, dont la France par la voix de son président Emmanuel Macron, ont aussi prévu de reconnaître un Etat palestinien au cours de l'Assemblée générale des Nations unies cette semaine à New York.

Le vice-Premier ministre britannique David Lammy a déclaré dimanche que Keir Starmer annoncerait sa décision dans la journée, en soulignant qu'une telle reconnaissance devait être interprétée dans le cadre d'un processus de paix devant conduire à une solution à deux Etats avec Israël.

Keir Starmer a déclaré en juillet que la Grande-Bretagne reconnaîtrait la Palestine en tant qu'Etat sauf si Israël concluait un cessez-le-feu avec le Hamas, laissait entrer davantage d'aide humanitaire dans le bande de Gaza, excluait une annexion de la Cisjordanie et s'engageait sur le principe d'un processus de paix aboutissant à une solution à deux Etats.

"Depuis cette annonce en juillet, en réalité, avec l'attaque au Qatar, tout éventuel cessez-le-feu est anéanti et les perspectives sont sombres", a dit David Lammy sur Sky News, en dénonçant également les projets d'expansion de colonies en Cisjordanie.

Israël s'oppose vivement à ces projets de reconnaissance d'un Etat palestinien. Le président américain Donald Trump a déclaré cette semaine lors d'une visite en Grande-Bretagne qu'il désapprouverait une telle initiative de la part de Keir Starmer.

(Catarina Demony, Andrew MacAskill et Alistair Smout, version française Bertrand Boucey)

Proche orient
© 2025 Thomson Reuters.

