 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Starlink de Musk se voit refuser une licence en Namibie pour des raisons de propriété et de conformité
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 11:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Namibie a refusé les demandes de licence de Starlink, le fournisseur d'internet par satellite d'Elon Musk, parce qu'il ne satisfaisait pas aux critères de propriété et de conformité, a déclaré mercredi le régulateur des télécommunications du pays.

* Un avis publié lundi dans le journal officiel du pays d'Afrique australe indique que Starlink a été débouté de ses demandes de licence de services de télécommunications et d'accès au spectre radioélectrique.

* L'Autorité de régulation des communications de Namibie a déclaré dans un communiqué que Starlink n'avait rempli que trois des six critères requis par la loi.

* SpaceX, la société mère de Starlink, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

* L'autorité de régulation a déclaré que Starlink ne respectait pas les exigences en matière de propriété, car elle est entièrement détenue par des étrangers et n'a pas obtenu d'exemption à l'obligation légale d'un minimum de 51 % de propriété namibienne.

* Pour des raisons de défense nationale et de sécurité publique, l'autorité de régulation a déclaré que le modèle d'entreprise de Starlink, détenu à 100 % par des étrangers, soulevait des questions réglementaires importantes concernant la juridiction et l'applicabilité des obligations de conformité.

* Starlink avait déjà enfreint la loi sur les communications du pays et n'avait pas répondu à une convocation de l'autorité de régulation, faisant preuve d'un "mépris total pour le cadre de gouvernance du secteur", a ajouté l'autorité de régulation.

* Les demandes de Starlink répondent aux critères de concurrence, de capacité technique et financière et de disponibilité des fréquences, a déclaré le régulateur.

* Starlink opère dans plusieurs pays africains, mais a dû faire face à des problèmes de réglementation dans d'autres et à la résistance des monopoles d'État dans le domaine des télécommunications.

* En novembre 2024, le régulateur namibien a imposé une "ordonnance de cessation et de désistement" à Starlink, affirmant qu'elle opérait sans licence. SpaceX n'a pas répondu à une demande de commentaire à l'époque.

Elon Musk
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank