Starlink de Musk se voit refuser une licence en Namibie pour des raisons de propriété et de conformité

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La Namibie a refusé les demandes de licence de Starlink, le fournisseur d'internet par satellite d'Elon Musk, parce qu'il ne satisfaisait pas aux critères de propriété et de conformité, a déclaré mercredi le régulateur des télécommunications du pays.

* Un avis publié lundi dans le journal officiel du pays d'Afrique australe indique que Starlink a été débouté de ses demandes de licence de services de télécommunications et d'accès au spectre radioélectrique.

* L'Autorité de régulation des communications de Namibie a déclaré dans un communiqué que Starlink n'avait rempli que trois des six critères requis par la loi.

* SpaceX, la société mère de Starlink, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

* L'autorité de régulation a déclaré que Starlink ne respectait pas les exigences en matière de propriété, car elle est entièrement détenue par des étrangers et n'a pas obtenu d'exemption à l'obligation légale d'un minimum de 51 % de propriété namibienne.

* Pour des raisons de défense nationale et de sécurité publique, l'autorité de régulation a déclaré que le modèle d'entreprise de Starlink, détenu à 100 % par des étrangers, soulevait des questions réglementaires importantes concernant la juridiction et l'applicabilité des obligations de conformité.

* Starlink avait déjà enfreint la loi sur les communications du pays et n'avait pas répondu à une convocation de l'autorité de régulation, faisant preuve d'un "mépris total pour le cadre de gouvernance du secteur", a ajouté l'autorité de régulation.

* Les demandes de Starlink répondent aux critères de concurrence, de capacité technique et financière et de disponibilité des fréquences, a déclaré le régulateur.

* Starlink opère dans plusieurs pays africains, mais a dû faire face à des problèmes de réglementation dans d'autres et à la résistance des monopoles d'État dans le domaine des télécommunications.

* En novembre 2024, le régulateur namibien a imposé une "ordonnance de cessation et de désistement" à Starlink, affirmant qu'elle opérait sans licence. SpaceX n'a pas répondu à une demande de commentaire à l'époque.