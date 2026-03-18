Sri Lanka: ralentissement de la croissance après le passage du cyclone Ditwah

( AFP / IDREES MOHAMMED )

L'économie du Sri Lanka a affiché un taux de croissance de 4,8% en rythme annuel au dernier trimestre de l'année 2025, en recul après le passage en novembre du cyclone Ditwah qui a fait 641 morts, selon les statistiques publiées mercredi.

La catastrophe naturelle, la plus meurtrière dans l'île d'Asie du Sud depuis le tsunami de 2004, a causé pour plus de 4 milliards de dollars de dégâts, notamment aux infrastructures, selon l'évaluation de la Banque mondiale.

Malgré le ralentissement des trois derniers mois de 2025 - la croissance avait atteint 5,6% au dernier trimestre 2024 - le produit intérieur brut (PIB) sri-lankais a progressé de 5% sur l'ensemble de l'année dernière, comme en 2024, a relevé le bureau du recensement et des statistiques.

Le montée en puissance de la production d'électricité, la fin de l'interdiction d'importer des véhicules en place depuis cinq ans et la bonne tenue de la roupie sri-lankaise ont contribué à soutenir l'activité, selon le bureau.

Le Sri Lanka se relève lentement de la pire crise financière de son histoire en 2022, lorsque l'épuisement de ses réserves de devises étrangères l'avait contraint à rationner nourriture, carburant ou médicaments et causé une grave récession (-7,3% du PIB).

Des manifestations violentes avaient alors contraint le président de l'époque, Gotabaya Rajapaksa, à la démission.

Le Fonds monétaire international (FMI) lui avait accordé un an plus tard une aide d'urgence de 2,9 milliards de dollars, en échange d'une sévère cure d'austérité.

Elu en 2024, le premier président de gauche de l'histoire de l'île, Anura Kumara Dissanayake, a maintenu la plupart des mesures d'austérité alors mises en place.

A la fin de l'année dernière, la Banque mondiale avait estimé que la reprise économique restait "irrégulière et incomplète", en soulignant que de nombreux ménages n'avaient pas encore retrouvé leur niveau de vie d'avant 2022.

L'institution internationale anticipe une croissance de 4,6 % de l'économie sri-lankaise en 2026.